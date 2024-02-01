В традиционных салатах, таких как "Шуба" и винегрет, свекла теряет всю свою пользу. В первом варианте блюдо получается достаточно жирным, а во втором – заправляется, обычно, вредным подсолнечным маслом. Поэтому лучше сочетать овощ с черносливом и орехами, а заправить все это безопасным домашним майонезом без консервантов.

Идея приготовления свекловичного салата с черносливом и орехами опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram. Для блюда вам понадобится всего 5 компонентов.

Ингредиенты:

свекла – 500 г

чернослив – 100 г

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грецкие орехи – 100 г

соль

домашний майонез 100 г

Способ приготовления:

1. Свеклу отварить и почистить.

2. Натереть на большой терке.

3. Добавить нарезанный чернослив.

4. Засыпать измельченные орехи.

5. Добавить соль и майонез.

6. Всё хорошо перемешать.

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