Какой вкусный салат приготовить из свеклы: лучше винегрета и "шубы"

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить из свеклы: лучше винегрета и 'шубы'

В традиционных салатах, таких как "Шуба" и винегрет, свекла теряет всю свою пользу. В первом варианте блюдо получается достаточно жирным, а во втором – заправляется, обычно, вредным подсолнечным маслом. Поэтому лучше сочетать овощ с черносливом и орехами, а заправить все это безопасным домашним майонезом без консервантов.

Идея приготовления свекловичного салата с черносливом и орехами опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram. Для блюда вам понадобится всего 5 компонентов.

Какой вкусный салат приготовить из свеклы: лучше винегрета и ''шубы''

Ингредиенты:

  • свекла – 500 г
  • чернослив – 100 г
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  • грецкие орехи – 100 г
  • соль
  • домашний майонез 100 г

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из свеклы: лучше винегрета и ''шубы''

1. Свеклу отварить и почистить.

2. Натереть на большой терке.

Какой вкусный салат приготовить из свеклы: лучше винегрета и ''шубы''

3. Добавить нарезанный чернослив.

Какой вкусный салат приготовить из свеклы: лучше винегрета и ''шубы''

4. Засыпать измельченные орехи.

5. Добавить соль и майонез.

Какой вкусный салат приготовить из свеклы: лучше винегрета и ''шубы''

6. Всё хорошо перемешать.

Какой вкусный салат приготовить из свеклы: лучше винегрета и ''шубы''

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