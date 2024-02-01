Какой вкусный салат приготовить из свеклы: лучше винегрета и "шубы"
В традиционных салатах, таких как "Шуба" и винегрет, свекла теряет всю свою пользу. В первом варианте блюдо получается достаточно жирным, а во втором – заправляется, обычно, вредным подсолнечным маслом. Поэтому лучше сочетать овощ с черносливом и орехами, а заправить все это безопасным домашним майонезом без консервантов.
Идея приготовления свекловичного салата с черносливом и орехами опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tanya.perchik в Instagram. Для блюда вам понадобится всего 5 компонентов.
Ингредиенты:
- свекла – 500 г
- чернослив – 100 г
- грецкие орехи – 100 г
- соль
- домашний майонез 100 г
Способ приготовления:
1. Свеклу отварить и почистить.
2. Натереть на большой терке.
3. Добавить нарезанный чернослив.
4. Засыпать измельченные орехи.
5. Добавить соль и майонез.
6. Всё хорошо перемешать.
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