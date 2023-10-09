Сейчас капуста очень свежая и сочная. Поэтому из нее можно сделать вкусный маринованный салат. Он достаточно долго сохраняется, овощ остается хрустящим. Очень вкусно есть с любой кашей или макаронами.

Идея приготовления хрустящего и ароматного салата из капусты опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. В составе много моркови, лука и перца.

Ингредиенты:

1 кочан капусты – 1,5-2 кг

2 средних моркови

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2 средних луковицы

2-3 красных сладких перца

пучок укропа

Ингредиенты для маринада:

210 мл. масла

70 мл. уксуса 5%

140 мл. воды

100 г сахара

2 ст.л. соли

Способ приготовления:

1. Капусту шинкуем и слегка перетираем руками, лук нарезаем четверть-кольцами.

2. Морковь натираем на терке.

3. Перец нарезаем соломкой.

4. Рубим зелень.

5. Все складываем в большую кастрюлю.

6. Для маринада соединяем в кастрюльке все ингредиенты и доводим до кипения.

7. Заливаем кипящим маринадом овощи и хорошо перемешиваем.

8. Ставим под пресс на 2 часа.

9. Затем салат переложить в банки или контейнеры и поставить в холодильник.

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