Какой вкусный салат приготовить из свежей капусты: овощ остается хрустящим

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить из свежей капусты: овощ остается хрустящим

Сейчас капуста очень свежая и сочная. Поэтому из нее можно сделать вкусный маринованный салат. Он достаточно долго сохраняется, овощ остается хрустящим. Очень вкусно есть с любой кашей или макаронами.

Идея приготовления хрустящего и ароматного салата из капусты опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. В составе много моркови, лука и перца.

Какой вкусный салат приготовить из свежей капусты: овощ остается хрустящим

Ингредиенты:

  • 1 кочан капусты – 1,5-2 кг
  • 2 средних моркови
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  • 2 средних луковицы
  • 2-3 красных сладких перца
  • пучок укропа

Ингредиенты для маринада:

  • 210 мл. масла
  • 70 мл. уксуса 5%
  • 140 мл. воды
  • 100 г сахара
  • 2 ст.л. соли

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить из свежей капусты: овощ остается хрустящим

1. Капусту шинкуем и слегка перетираем руками, лук нарезаем четверть-кольцами.

2. Морковь натираем на терке.

Какой вкусный салат приготовить из свежей капусты: овощ остается хрустящим

3. Перец нарезаем соломкой.

4. Рубим зелень.

Какой вкусный салат приготовить из свежей капусты: овощ остается хрустящим

5. Все складываем в большую кастрюлю.

6. Для маринада соединяем в кастрюльке все ингредиенты и доводим до кипения.

Какой вкусный салат приготовить из свежей капусты: овощ остается хрустящим

7. Заливаем кипящим маринадом овощи и хорошо перемешиваем.

8. Ставим под пресс на 2 часа.

Какой вкусный салат приготовить из свежей капусты: овощ остается хрустящим

9. Затем салат переложить в банки или контейнеры и поставить в холодильник.

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