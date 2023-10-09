Какой вкусный салат приготовить из свежей капусты: овощ остается хрустящим
Сейчас капуста очень свежая и сочная. Поэтому из нее можно сделать вкусный маринованный салат. Он достаточно долго сохраняется, овощ остается хрустящим. Очень вкусно есть с любой кашей или макаронами.
Идея приготовления хрустящего и ароматного салата из капусты опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. В составе много моркови, лука и перца.
Ингредиенты:
- 1 кочан капусты – 1,5-2 кг
- 2 средних моркови
- 2 средних луковицы
- 2-3 красных сладких перца
- пучок укропа
Ингредиенты для маринада:
- 210 мл. масла
- 70 мл. уксуса 5%
- 140 мл. воды
- 100 г сахара
- 2 ст.л. соли
Способ приготовления:
1. Капусту шинкуем и слегка перетираем руками, лук нарезаем четверть-кольцами.
2. Морковь натираем на терке.
3. Перец нарезаем соломкой.
4. Рубим зелень.
5. Все складываем в большую кастрюлю.
6. Для маринада соединяем в кастрюльке все ингредиенты и доводим до кипения.
7. Заливаем кипящим маринадом овощи и хорошо перемешиваем.
8. Ставим под пресс на 2 часа.
9. Затем салат переложить в банки или контейнеры и поставить в холодильник.
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