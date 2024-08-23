Какой вкусный салат приготовить с баклажанами: можно есть уже через 30 минут
Сезон баклажанов продолжается. Лучшее блюдо, которое можно приготовить из такого овоща, это свежий салат. В таком блюде можно объединить различные специи, много моркови, лука и перец. Очень вкусно заправить бальзамическим уксусом.
Идея приготовления вкусного салата из баклажанов опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram. Ешьте через 30 минут после приготовления, чтобы эти ингредиенты промариновались.
Ингредиенты:
- баклажаны небольшие – 4 шт.
- лук – 2 шт.
- морковь – 2 шт.
- болгарский перец – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Баклажаны запечь кружочками, сбрызнув маслом при температуре 200 градусов за 20 минут.
2. Морковь порезать соломкой либо можно натереть.
3. Протушить лук до прозрачного состояния.
4. Добавить морковь и протушить под крышкой до размягчения.
5. Добавить перец и протушить еще 7-10 минут, уже без крышки на высоком огне при постоянном помешивании, чтобы убрать лишнюю влагу.
6. Смешать тушеные овощи и баклажаны.
7. Добавить следующие ингредиенты:
- измельченную петрушку
- давленый чеснок – 2-3 зубчика
- соль, перец, молотый кориандр
- бальзамический уксус – 2-3 ст.л.
8. Перемешать и дать настояться хотя бы 30 минут.
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