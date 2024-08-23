Сезон баклажанов продолжается. Лучшее блюдо, которое можно приготовить из такого овоща, это свежий салат. В таком блюде можно объединить различные специи, много моркови, лука и перец. Очень вкусно заправить бальзамическим уксусом.

Видео дня

Идея приготовления вкусного салата из баклажанов опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram. Ешьте через 30 минут после приготовления, чтобы эти ингредиенты промариновались.

Ингредиенты:

баклажаны небольшие – 4 шт.

лук – 2 шт.

морковь – 2 шт.

болгарский перец – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Баклажаны запечь кружочками, сбрызнув маслом при температуре 200 градусов за 20 минут.

2. Морковь порезать соломкой либо можно натереть.

3. Протушить лук до прозрачного состояния.

4. Добавить морковь и протушить под крышкой до размягчения.

5. Добавить перец и протушить еще 7-10 минут, уже без крышки на высоком огне при постоянном помешивании, чтобы убрать лишнюю влагу.

6. Смешать тушеные овощи и баклажаны.

7. Добавить следующие ингредиенты:

измельченную петрушку

давленый чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец, молотый кориандр

бальзамический уксус – 2-3 ст.л.

8. Перемешать и дать настояться хотя бы 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: