Какой вкусный салат приготовить с баклажанами: можно есть уже через 30 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,9 т.
Какой вкусный салат приготовить с баклажанами: можно есть уже через 30 минут

Сезон баклажанов продолжается. Лучшее блюдо, которое можно приготовить из такого овоща, это свежий салат. В таком блюде можно объединить различные специи, много моркови, лука и перец. Очень вкусно заправить бальзамическим уксусом.

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Идея приготовления вкусного салата из баклажанов опубликована на странице фудблогера Светланы Левицкой (lanas diet) в Instagram. Ешьте через 30 минут после приготовления, чтобы эти ингредиенты промариновались.

Какой вкусный салат приготовить с баклажанами: можно есть уже через 30 минут

Ингредиенты:

  • баклажаны небольшие – 4 шт.
  • лук – 2 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • болгарский перец – 2 шт.

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с баклажанами: можно есть уже через 30 минут

1. Баклажаны запечь кружочками, сбрызнув маслом при температуре 200 градусов за 20 минут.

2. Морковь порезать соломкой либо можно натереть.

Какой вкусный салат приготовить с баклажанами: можно есть уже через 30 минут

3. Протушить лук до прозрачного состояния.

4. Добавить морковь и протушить под крышкой до размягчения.

Какой вкусный салат приготовить с баклажанами: можно есть уже через 30 минут

5. Добавить перец и протушить еще 7-10 минут, уже без крышки на высоком огне при постоянном помешивании, чтобы убрать лишнюю влагу.

6. Смешать тушеные овощи и баклажаны.

7. Добавить следующие ингредиенты:

Какой вкусный салат приготовить с баклажанами: можно есть уже через 30 минут
  • измельченную петрушку
  • давленый чеснок – 2-3 зубчика
  • соль, перец, молотый кориандр
  • бальзамический уксус – 2-3 ст.л.

8. Перемешать и дать настояться хотя бы 30 минут.

Какой вкусный салат приготовить с баклажанами: можно есть уже через 30 минут

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