Какой вкусный салат приготовить с кабачком: вариант очень легкого и питательного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Какой вкусный салат приготовить с кабачком: вариант очень легкого и питательного блюда

Кроме оладий, запеканок и консервации из кабачка можно приготовить салат. Для этого овощи нужно пожарить кружочками. В заправке можно совместить растительное масло с горчицей – блюдо получится очень легким.

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Идея приготовления салата с кабачками опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Всё очень элементарно.

Какой вкусный салат приготовить с кабачком: вариант очень легкого и питательного блюда

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.
  • помидор – 2 шт.
  • брынза или фета – 70-80 г
  • базилик
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • горчица зернами – 1 ч.л
  • растительное масло

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с кабачком: вариант очень легкого и питательного блюда

1. Кабачки порезать слайсами 4-5 мм.

2. Обжарить на небольшом количестве растительного масла, охладить.

Какой вкусный салат приготовить с кабачком: вариант очень легкого и питательного блюда

3. Помидоры также порезать на ломтики.

4. На тарелку выложить по 2 кусочка кабачка и 1 помидора (или по вкусу).

Какой вкусный салат приготовить с кабачком: вариант очень легкого и питательного блюда

5. Сверху посыпать брынзой.

Какой вкусный салат приготовить с кабачком: вариант очень легкого и питательного блюда

6. Отдельно соединить горчицу зернами, чесноком и растительным маслом.

Какой вкусный салат приготовить с кабачком: вариант очень легкого и питательного блюда

7. Полить этой смесью салат.

8. Посыпать базиликом.

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