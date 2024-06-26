Какой вкусный салат приготовить с кабачком: вариант очень легкого и питательного блюда
Кроме оладий, запеканок и консервации из кабачка можно приготовить салат. Для этого овощи нужно пожарить кружочками. В заправке можно совместить растительное масло с горчицей – блюдо получится очень легким.
Идея приготовления салата с кабачками опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Всё очень элементарно.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.
- помидор – 2 шт.
- брынза или фета – 70-80 г
- базилик
- чеснок – 2-3 зубчика
- горчица зернами – 1 ч.л
- растительное масло
Способ приготовления:
1. Кабачки порезать слайсами 4-5 мм.
2. Обжарить на небольшом количестве растительного масла, охладить.
3. Помидоры также порезать на ломтики.
4. На тарелку выложить по 2 кусочка кабачка и 1 помидора (или по вкусу).
5. Сверху посыпать брынзой.
6. Отдельно соединить горчицу зернами, чесноком и растительным маслом.
7. Полить этой смесью салат.
8. Посыпать базиликом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: