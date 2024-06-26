Кроме оладий, запеканок и консервации из кабачка можно приготовить салат. Для этого овощи нужно пожарить кружочками. В заправке можно совместить растительное масло с горчицей – блюдо получится очень легким.

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Идея приготовления салата с кабачками опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram. Всё очень элементарно.

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

помидор – 2 шт.

брынза или фета – 70-80 г

базилик

чеснок – 2-3 зубчика

горчица зернами – 1 ч.л

растительное масло

Способ приготовления:

1. Кабачки порезать слайсами 4-5 мм.

2. Обжарить на небольшом количестве растительного масла, охладить.

3. Помидоры также порезать на ломтики.

4. На тарелку выложить по 2 кусочка кабачка и 1 помидора (или по вкусу).

5. Сверху посыпать брынзой.

6. Отдельно соединить горчицу зернами, чесноком и растительным маслом.

7. Полить этой смесью салат.

8. Посыпать базиликом.

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