Какой салат приготовить с клубникой, зеленью и сыром: идеальный перекус

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой салат приготовить с клубникой, зеленью и сыром: идеальный перекус

Свежая сладкая клубника – это основа не только для вкусных десертов. но и для свежего салата. Ягода отлично сочетается с сыром и зеленью. А также, с пикантными заправками. Вкус получается очень легким и в то же время пряным.

Идея приготовления легкого салата с клубникой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Такая свежая закуска отлично подойдет к праздничному столу.

Какой салат приготовить с клубникой, зеленью и сыром: идеальный перекус

Ингредиенты:

  • микс салата
  • клубника
  • )моцарелла
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  • креветки
  • кешью

Ингредиенты для соуса:

  • соевый соус – 2 ст.л.
  • мед – 1 ч.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • масло – 2 ст.л.
  • лимонный сок – по желанию

Способ приготовления:

Какой салат приготовить с клубникой, зеленью и сыром: идеальный перекус

1. Креветки отварить.

2. Сыр и клубнику порезать.

Какой салат приготовить с клубникой, зеленью и сыром: идеальный перекус

3. Выложить на тарелку микс салата.

4. Сверху клубнику, сыр и отварные креветки.

Какой салат приготовить с клубникой, зеленью и сыром: идеальный перекус

5. Отдельно смешать все ингредиенты для соуса.

Какой салат приготовить с клубникой, зеленью и сыром: идеальный перекус

6. Сверху полить заправкой остальные компоненты.

Какой салат приготовить с клубникой, зеленью и сыром: идеальный перекус

7. Посыпать орешками.

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