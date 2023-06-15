Свежая сладкая клубника – это основа не только для вкусных десертов. но и для свежего салата. Ягода отлично сочетается с сыром и зеленью. А также, с пикантными заправками. Вкус получается очень легким и в то же время пряным.

Идея приготовления легкого салата с клубникой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Такая свежая закуска отлично подойдет к праздничному столу.

Ингредиенты:

микс салата

клубника

)моцарелла

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креветки

кешью

Ингредиенты для соуса:

соевый соус – 2 ст.л.

мед – 1 ч.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

масло – 2 ст.л.

лимонный сок – по желанию

Способ приготовления:

1. Креветки отварить.

2. Сыр и клубнику порезать.

3. Выложить на тарелку микс салата.

4. Сверху клубнику, сыр и отварные креветки.

5. Отдельно смешать все ингредиенты для соуса.

6. Сверху полить заправкой остальные компоненты.

7. Посыпать орешками.

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