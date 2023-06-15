Какой салат приготовить с клубникой, зеленью и сыром: идеальный перекус
Свежая сладкая клубника – это основа не только для вкусных десертов. но и для свежего салата. Ягода отлично сочетается с сыром и зеленью. А также, с пикантными заправками. Вкус получается очень легким и в то же время пряным.
Идея приготовления легкого салата с клубникой опубликована на странице фудблогера Татьяны Шеремет (tania_sheremet_) в Instagram. Такая свежая закуска отлично подойдет к праздничному столу.
Ингредиенты:
- микс салата
- клубника
- )моцарелла
- креветки
- кешью
Ингредиенты для соуса:
- соевый соус – 2 ст.л.
- мед – 1 ч.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
- масло – 2 ст.л.
- лимонный сок – по желанию
Способ приготовления:
1. Креветки отварить.
2. Сыр и клубнику порезать.
3. Выложить на тарелку микс салата.
4. Сверху клубнику, сыр и отварные креветки.
5. Отдельно смешать все ингредиенты для соуса.
6. Сверху полить заправкой остальные компоненты.
7. Посыпать орешками.
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