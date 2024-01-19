Именно зимой чаще всего готовят салаты с крабовыми палочками. Это, как правило, салаты. Они получаются достаточно сытными, идеально подходят и для праздничного стола, и для повседневного употребления.

Идея приготовления салата из крабовых палочек со свежим огурцом опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.

Ингредиенты:

250 г крабовых палочек

свежий огурец

2-3 вареных яйца

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1 банка кукурузки

150 г майонеза

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Первым слоем выложить крабовые палочки и смазать майонезом.

2. Далее слой свежих огурцов, которые снова смазать майонезом.

3. Затем выложить слой натертых на мелкой терке яиц и натереть любимый творог, смазать сверху майонезом.

4. Последним слоем выложить кукурузу.

5. На ней нарисовать сеточку майонезом и украсить зеленым луком.

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