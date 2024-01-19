Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: все очень элементарно
Именно зимой чаще всего готовят салаты с крабовыми палочками. Это, как правило, салаты. Они получаются достаточно сытными, идеально подходят и для праздничного стола, и для повседневного употребления.
Идея приготовления салата из крабовых палочек со свежим огурцом опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.
Ингредиенты:
- 250 г крабовых палочек
- свежий огурец
- 2-3 вареных яйца
- 1 банка кукурузки
- 150 г майонеза
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Первым слоем выложить крабовые палочки и смазать майонезом.
2. Далее слой свежих огурцов, которые снова смазать майонезом.
3. Затем выложить слой натертых на мелкой терке яиц и натереть любимый творог, смазать сверху майонезом.
4. Последним слоем выложить кукурузу.
5. На ней нарисовать сеточку майонезом и украсить зеленым луком.
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