Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: все очень элементарно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: все очень элементарно

Именно зимой чаще всего готовят салаты с крабовыми палочками. Это, как правило, салаты. Они получаются достаточно сытными, идеально подходят и для праздничного стола, и для повседневного употребления.

Идея приготовления салата из крабовых палочек со свежим огурцом опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Блюдо еще и очень бюджетное.

Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: все очень элементарно

Ингредиенты:

  • 250 г крабовых палочек
  • свежий огурец
  • 2-3 вареных яйца
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  • 1 банка кукурузки
  • 150 г майонеза
  • зеленый лук

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: все очень элементарно

1. Первым слоем выложить крабовые палочки и смазать майонезом.

Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: все очень элементарно

2. Далее слой свежих огурцов, которые снова смазать майонезом.

Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: все очень элементарно

3. Затем выложить слой натертых на мелкой терке яиц и натереть любимый творог, смазать сверху майонезом.

Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: все очень элементарно

4. Последним слоем выложить кукурузу.

5. На ней нарисовать сеточку майонезом и украсить зеленым луком.

Какой вкусный салат приготовить с крабовыми палочками: все очень элементарно

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