Какой вкусный салат приготовить с красной рыбой: вариант очень простого и изысканного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить с красной рыбой: вариант очень простого и изысканного блюда

Красная рыба – это не всегда о сушах и бутербродах. Такой продукт прекрасно сочетается с зеленью, разными овощами и пикантными соусами, поэтому он может стать отличным основанием для легкого салата. Выходит очень вкусно, если смазать тоненькие слайсы сливочным сыром.

Идея приготовления легкого салата с красной рыбой опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Закуска идеально подойдёт для любого праздничного стола.

Какой вкусный салат приготовить с красной рыбой: вариант очень простого и изысканного блюда

Ингредиенты:

  • слайсы красной рыбы
  • сливочный сыр
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  • песто
  • томаты (чери)
  • микс салатов
  • кунжут (по желанию)

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло – 4 ст.л.
  • винный уксус (белый) – 1 ст.л
  • сок лимона – 1 ст л
  • бальзамический соус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с красной рыбой: вариант очень простого и изысканного блюда

1. Смешиваем заправку

2. Кусочки рыбы смазываем сливочным сыром.

Какой вкусный салат приготовить с красной рыбой: вариант очень простого и изысканного блюда

3. Добавляем песто.

4. Скручиваем рулетики.

Какой вкусный салат приготовить с красной рыбой: вариант очень простого и изысканного блюда

5. Выкладываем на тарелку микс салатов, помидоры черри (разрезаем пополам или на четвертинки), рулетики из рыбы.

Какой вкусный салат приготовить с красной рыбой: вариант очень простого и изысканного блюда

6. Поливаем заправкой.

7. Посыпаем кунжутом.

Какой вкусный салат приготовить с красной рыбой: вариант очень простого и изысканного блюда

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