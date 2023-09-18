Красная рыба – это не всегда о сушах и бутербродах. Такой продукт прекрасно сочетается с зеленью, разными овощами и пикантными соусами, поэтому он может стать отличным основанием для легкого салата. Выходит очень вкусно, если смазать тоненькие слайсы сливочным сыром.

Идея приготовления легкого салата с красной рыбой опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Закуска идеально подойдёт для любого праздничного стола.

Ингредиенты:

слайсы красной рыбы

сливочный сыр

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песто

томаты (чери)

микс салатов

кунжут (по желанию)

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 4 ст.л.

винный уксус (белый) – 1 ст.л

сок лимона – 1 ст л

бальзамический соус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешиваем заправку

2. Кусочки рыбы смазываем сливочным сыром.

3. Добавляем песто.

4. Скручиваем рулетики.

5. Выкладываем на тарелку микс салатов, помидоры черри (разрезаем пополам или на четвертинки), рулетики из рыбы.

6. Поливаем заправкой.

7. Посыпаем кунжутом.

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