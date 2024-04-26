Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: к праздничному столу и на каждый день

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: к праздничному столу и на каждый день

Печень часто используют для приготовления паштета, блинов, печеночного торта. То есть продукт в большинстве случаев измельчают. Но будет очень вкусно, если с поджаренными кусочками такого мяса сделать салат.

Идея приготовления вкусного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. В оригинальном рецепте блюдо заправляется растительным маслом, но можно выбрать также майонез.

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: к праздничному столу и на каждый день
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Ингредиенты:

  • куриная печень – 300 г
  • банка консервированной красной фасоли – 1 шт.
  • средний красный лук – 1 шт.
  • яйца – 3 шт.
  • консервированные огурцы – 5-6 шт.
  • белый винный уксус – 1 ст.л.
  • растительное масло – 3 ст.л.
  • соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: к праздничному столу и на каждый день

1. Печень промыть и обрезать пленочки и жир.

2. Печень и яйца отварить в подсоленной воде 8 минут после закипания.

3. Достать из воды, яйца почистить, печень охладить.

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: к праздничному столу и на каждый день

4. Лук порезать тонкими полукольцами.

5. Полить уксусом и оставить 10 минут мариноваться.

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: к праздничному столу и на каждый день

6. В глубокую миску положить лук, промытый фасоль.

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: к праздничному столу и на каждый день

7. Нарезать огурцы, яйца, печень и добавить в миску.

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: к праздничному столу и на каждый день

8. Добавить соль, перец и заправить растительным маслом. Перемешать. По желанию можно заправить салат майонезом.

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: к праздничному столу и на каждый день

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