Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: к праздничному столу и на каждый день
Печень часто используют для приготовления паштета, блинов, печеночного торта. То есть продукт в большинстве случаев измельчают. Но будет очень вкусно, если с поджаренными кусочками такого мяса сделать салат.
Идея приготовления вкусного салата с куриной печенью опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina_movchan) в Instagram. В оригинальном рецепте блюдо заправляется растительным маслом, но можно выбрать также майонез.
Ингредиенты:
- куриная печень – 300 г
- банка консервированной красной фасоли – 1 шт.
- средний красный лук – 1 шт.
- яйца – 3 шт.
- консервированные огурцы – 5-6 шт.
- белый винный уксус – 1 ст.л.
- растительное масло – 3 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень промыть и обрезать пленочки и жир.
2. Печень и яйца отварить в подсоленной воде 8 минут после закипания.
3. Достать из воды, яйца почистить, печень охладить.
4. Лук порезать тонкими полукольцами.
5. Полить уксусом и оставить 10 минут мариноваться.
6. В глубокую миску положить лук, промытый фасоль.
7. Нарезать огурцы, яйца, печень и добавить в миску.
8. Добавить соль, перец и заправить растительным маслом. Перемешать. По желанию можно заправить салат майонезом.
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