Печень – это очень питательный продукт, а также отличная основа для салата. Блюдо получается очень сытным и может быть как полноценный прием пищи. Для заправки лучше всего подходит майонез.

Идея приготовления легкого салата с куриной печенью и горошком опубликована на странице фудблогера Юлии с ником _lady.stegantseva_ в Instagram. Печень нужно просто отварить.

Ингредиенты:

печень куриная – 500 г

лук средний – 2 шт.

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морковь средняя – 2 шт.

горошек консервированный

соленые огурцы

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Куриную печень помыть.

2. Поставить вариться до готовности в подсоленной воде 20 минут.

3. Обжарить лук и морковь и растительное масло с добавлением сливочного масла. Под крышкой держать до готовности.

4. Полностью охладить.

5. Готовую печень порезать соломкой и выслать в миску.

6. Нарезать соленые огурцы кубиком, туда же добавить баночку консервированного горошка.

7. Добавить охлажденную зажарку, немного майонеза, черный перец по вкусу.

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