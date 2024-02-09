Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: с горошком и солеными огурцами

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: с горошком и солеными огурцами

Печень – это очень питательный продукт, а также отличная основа для салата. Блюдо получается очень сытным и может быть как полноценный прием пищи. Для заправки лучше всего подходит майонез.

Идея приготовления легкого салата с куриной печенью и горошком опубликована на странице фудблогера Юлии с ником _lady.stegantseva_ в Instagram. Печень нужно просто отварить.

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: с горошком и солеными огурцами

Ингредиенты:

  • печень куриная – 500 г
  • лук средний – 2 шт.
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  • морковь средняя – 2 шт.
  • горошек консервированный
  • соленые огурцы
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: с горошком и солеными огурцами

1. Куриную печень помыть.

2. Поставить вариться до готовности в подсоленной воде 20 минут.

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: с горошком и солеными огурцами

3. Обжарить лук и морковь и растительное масло с добавлением сливочного масла. Под крышкой держать до готовности.

4. Полностью охладить.

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: с горошком и солеными огурцами

5. Готовую печень порезать соломкой и выслать в миску.

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: с горошком и солеными огурцами

6. Нарезать соленые огурцы кубиком, туда же добавить баночку консервированного горошка.

7. Добавить охлажденную зажарку, немного майонеза, черный перец по вкусу.

Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: с горошком и солеными огурцами

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