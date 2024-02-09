Какой вкусный салат приготовить с куриной печенью: с горошком и солеными огурцами
Печень – это очень питательный продукт, а также отличная основа для салата. Блюдо получается очень сытным и может быть как полноценный прием пищи. Для заправки лучше всего подходит майонез.
Идея приготовления легкого салата с куриной печенью и горошком опубликована на странице фудблогера Юлии с ником _lady.stegantseva_ в Instagram. Печень нужно просто отварить.
Ингредиенты:
- печень куриная – 500 г
- лук средний – 2 шт.
- морковь средняя – 2 шт.
- горошек консервированный
- соленые огурцы
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Куриную печень помыть.
2. Поставить вариться до готовности в подсоленной воде 20 минут.
3. Обжарить лук и морковь и растительное масло с добавлением сливочного масла. Под крышкой держать до готовности.
4. Полностью охладить.
5. Готовую печень порезать соломкой и выслать в миску.
6. Нарезать соленые огурцы кубиком, туда же добавить баночку консервированного горошка.
7. Добавить охлажденную зажарку, немного майонеза, черный перец по вкусу.
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