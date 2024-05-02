В теплый период хочется легкой и питательной пищи. При этом, она должна быть достаточно сытной. На этот случай прекрасно подходит легкий салат с курицей. Добавьте в него много свежих овощей, а также сыр.

Идея приготовления сытного салата с курицей для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18_6 в Instagram. В составе нет майонеза.

Ингредиенты:

филе куриное – 350 г

огурцы – 100 г

помидоры черри – 100 г

перец болгарский – 50 г

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оливки – 30 г.

сыр фета – 100 г.

сок ½ лимона.

листья салата – 50 г

масло оливковое – 10 г

прованские травы, соль – по вкусу.

Ингредиенты для маринада:

оливковое масло – 2 ст. л.

паприка сладкая – ½ ч. л.

перец чили – 1/3 ч. л.

сушеный чеснок – ½ ч. л.

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Мясо замариновать около 30 минут.

2. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов (или готовить на гриле).

3. Нарезать перец, огурец, помидоры и сыр.

4. Добавить остальные ингредиенты, перемешать.

5. Мясо измельчить.

6. Выложить сверху.

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