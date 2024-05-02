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Какой вкусный салат приготовить с курицей: идеально подходит для обеда
В теплый период хочется легкой и питательной пищи. При этом, она должна быть достаточно сытной. На этот случай прекрасно подходит легкий салат с курицей. Добавьте в него много свежих овощей, а также сыр.
Идея приготовления сытного салата с курицей для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18_6 в Instagram. В составе нет майонеза.
Ингредиенты:
- филе куриное – 350 г
- огурцы – 100 г
- помидоры черри – 100 г
- перец болгарский – 50 г
- оливки – 30 г.
- сыр фета – 100 г.
- сок ½ лимона.
- листья салата – 50 г
- масло оливковое – 10 г
- прованские травы, соль – по вкусу.
Ингредиенты для маринада:
- оливковое масло – 2 ст. л.
- паприка сладкая – ½ ч. л.
- перец чили – 1/3 ч. л.
- сушеный чеснок – ½ ч. л.
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Мясо замариновать около 30 минут.
2. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов (или готовить на гриле).
3. Нарезать перец, огурец, помидоры и сыр.
4. Добавить остальные ингредиенты, перемешать.
5. Мясо измельчить.
6. Выложить сверху.
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