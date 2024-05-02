Какой вкусный салат приготовить с курицей: идеально подходит для обеда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить с курицей: идеально подходит для обеда

В теплый период хочется легкой и питательной пищи. При этом, она должна быть достаточно сытной. На этот случай прекрасно подходит легкий салат с курицей. Добавьте в него много свежих овощей, а также сыр.

Идея приготовления сытного салата с курицей для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18_6 в Instagram. В составе нет майонеза.

Какой вкусный салат приготовить с курицей: идеально подходит для обеда

Ингредиенты:

  • филе куриное – 350 г
  • огурцы – 100 г
  • помидоры черри – 100 г
  • перец болгарский – 50 г
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  • оливки – 30 г.
  • сыр фета – 100 г.
  • сок ½ лимона.
  • листья салата – 50 г
  • масло оливковое – 10 г
  • прованские травы, соль – по вкусу.

Ингредиенты для маринада:

  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • паприка сладкая – ½ ч. л.
  • перец чили – 1/3 ч. л.
  • сушеный чеснок – ½ ч. л.
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с курицей: идеально подходит для обеда

1. Мясо замариновать около 30 минут.

2. Отправить в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов (или готовить на гриле).

Какой вкусный салат приготовить с курицей: идеально подходит для обеда

3. Нарезать перец, огурец, помидоры и сыр.

Какой вкусный салат приготовить с курицей: идеально подходит для обеда

4. Добавить остальные ингредиенты, перемешать.

Какой вкусный салат приготовить с курицей: идеально подходит для обеда

5. Мясо измельчить.

Какой вкусный салат приготовить с курицей: идеально подходит для обеда

6. Выложить сверху.

Какой вкусный салат приготовить с курицей: идеально подходит для обеда

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