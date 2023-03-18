Какой вкусный салат приготовить с печенью: с зеленью и яблоками

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить с печенью: с зеленью и яблоками

Печень – это идеальный продукт для приготовления салата. Такое мясо очень удачно сочетается с разными компонентами. Особенно вкусно с карамелизированными яблоками. Блюдо получается очень легким и сочным.

Идея приготовления теплого салата с печенью и яблоком опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Горького вкуса в печени нет.

Какой вкусный салат приготовить с печенью: с зеленью и яблоками

Ингредиенты:

  • куриная печень – 500 г
  • зеленое кислое яблоко 1-2 шт
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  • сливочное масло – 50 г
  • рукола – 1 пучок
  • оливковое масло – 2 ст.л.
  • лимонный сок – 2 ч.л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с печенью: с зеленью и яблоками

1. Яблоко нарезать на дольки, вынуть серединку. Печень вымыть, просушить, убрать пленки, разрезать на дольки.

Какой вкусный салат приготовить с печенью: с зеленью и яблоками

2. Растопить 20 г сливочного масла на сковороде, выложить яблоки и обжарить их на среднем огне несколько минут со всех сторон. Убрать в сторону.

Какой вкусный салат приготовить с печенью: с зеленью и яблоками

3. Добавить в ту же сковороду оставшееся масло обжарить печень до готовности. Посолить, поперчить.

Какой вкусный салат приготовить с печенью: с зеленью и яблоками

4. На блюдо выложить промытую, просушенную рукколу.

Какой вкусный салат приготовить с печенью: с зеленью и яблоками

5. Сверху печень и яблоко, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком.

Какой вкусный салат приготовить с печенью: с зеленью и яблоками

6. Подавать теплым.

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