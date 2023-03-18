Какой вкусный салат приготовить с печенью: с зеленью и яблоками
Печень – это идеальный продукт для приготовления салата. Такое мясо очень удачно сочетается с разными компонентами. Особенно вкусно с карамелизированными яблоками. Блюдо получается очень легким и сочным.
Идея приготовления теплого салата с печенью и яблоком опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Горького вкуса в печени нет.
Ингредиенты:
- куриная печень – 500 г
- зеленое кислое яблоко 1-2 шт
- сливочное масло – 50 г
- рукола – 1 пучок
- оливковое масло – 2 ст.л.
- лимонный сок – 2 ч.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Яблоко нарезать на дольки, вынуть серединку. Печень вымыть, просушить, убрать пленки, разрезать на дольки.
2. Растопить 20 г сливочного масла на сковороде, выложить яблоки и обжарить их на среднем огне несколько минут со всех сторон. Убрать в сторону.
3. Добавить в ту же сковороду оставшееся масло обжарить печень до готовности. Посолить, поперчить.
4. На блюдо выложить промытую, просушенную рукколу.
5. Сверху печень и яблоко, сбрызнуть оливковым маслом и лимонным соком.
6. Подавать теплым.
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