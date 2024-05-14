Сельдь можно есть в прикуску с картофелем, но гораздо вкуснее будет сделать из таких ингредиентов вкусный салат. Он выходит очень сытным, бюджетным и подходит даже к праздничному столу.

Идея приготовления сытного салата с сельдью опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Заправляется обычным маслом.

Ингредиенты:

картофель отварной

огурец квашеный

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сельдь

горошек консервированный

лук синий

петрушка и укроп

масло

соль, перец

Способ приготовления:

1. Картошку отварить в мундирах.

2. Очистить и нарезать кубиками.

3. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже порезать кубиком.

4. Зелень измельчить.

5. Смешать все ингредиенты.

6. Заправить растительным маслом.

7. Посолить и поперчить.

8. Перемешать.

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