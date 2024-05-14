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Какой вкусный салат приготовить с сельдью: очень бюджетный и сытный
Сельдь можно есть в прикуску с картофелем, но гораздо вкуснее будет сделать из таких ингредиентов вкусный салат. Он выходит очень сытным, бюджетным и подходит даже к праздничному столу.
Идея приготовления сытного салата с сельдью опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Заправляется обычным маслом.
Ингредиенты:
- картофель отварной
- огурец квашеный
- сельдь
- горошек консервированный
- лук синий
- петрушка и укроп
- масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Картошку отварить в мундирах.
2. Очистить и нарезать кубиками.
3. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже порезать кубиком.
4. Зелень измельчить.
5. Смешать все ингредиенты.
6. Заправить растительным маслом.
7. Посолить и поперчить.
8. Перемешать.
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