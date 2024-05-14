Какой вкусный салат приготовить с сельдью: очень бюджетный и сытный

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какой вкусный салат приготовить с сельдью: очень бюджетный и сытный

Сельдь можно есть в прикуску с картофелем, но гораздо вкуснее будет сделать из таких ингредиентов вкусный салат. Он выходит очень сытным, бюджетным и подходит даже к праздничному столу.

Идея приготовления сытного салата с сельдью опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. Заправляется обычным маслом.

Какой вкусный салат приготовить с сельдью: очень бюджетный и сытный

Ингредиенты:

  • картофель отварной
  • огурец квашеный
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  • сельдь
  • горошек консервированный
  • лук синий
  • петрушка и укроп
  • масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить с сельдью: очень бюджетный и сытный

1. Картошку отварить в мундирах.

2. Очистить и нарезать кубиками.

Какой вкусный салат приготовить с сельдью: очень бюджетный и сытный

3. Лук, сельдь и квашеный огурец тоже порезать кубиком.

4. Зелень измельчить.

Какой вкусный салат приготовить с сельдью: очень бюджетный и сытный

5. Смешать все ингредиенты.

Какой вкусный салат приготовить с сельдью: очень бюджетный и сытный

6. Заправить растительным маслом.

Какой вкусный салат приготовить с сельдью: очень бюджетный и сытный

7. Посолить и поперчить.

8. Перемешать.

Какой вкусный салат приготовить с сельдью: очень бюджетный и сытный

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