Свекла – это достаточно бюджетный овощ, который можно найти в магазинах в любой сезон. К тому же он очень полезен. И самое простое блюдо, которое можно приготовить из него – это салат. Особенно вкусно добавить орехи и чеснок.

Идея приготовления свекловичного салата с орехами опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.

Ингредиенты:

свекла – 4 шт

грецкий орех – 3 шт

чеснок – 2 кусочка

сахар – 1 ч.л

соль – щепотка

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майонез

петрушка

Способ приготовления:

1. Отварить свеклу и охладить.

2. Снять с него кожуру и натереть на терке.

3. Очистить и мелко нарезать чеснок.

4. Очистить орехи и нарезать мелко.

5. К свекле добавить сахар, соль, чеснок, орех и майонез.

6. Хорошо перемешать и украсить петрушкой.

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