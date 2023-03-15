Какой вкусный салат приготовить со свеклой: блюдо получается полезным

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
2,9 т.
Какой вкусный салат приготовить со свеклой: блюдо получается полезным

Свекла – это достаточно бюджетный овощ, который можно найти в магазинах в любой сезон. К тому же он очень полезен. И самое простое блюдо, которое можно приготовить из него – это салат. Особенно вкусно добавить орехи и чеснок.

Идея приготовления свекловичного салата с орехами опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.

Какой вкусный салат приготовить со свеклой: блюдо получается полезным

Ингредиенты:

  • свекла – 4 шт
  • грецкий орех – 3 шт
  • чеснок – 2 кусочка
  • сахар – 1 ч.л
  • соль – щепотка
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  • майонез
  • петрушка

Способ приготовления:

Какой вкусный салат приготовить со свеклой: блюдо получается полезным

1. Отварить свеклу и охладить.

2. Снять с него кожуру и натереть на терке.

Какой вкусный салат приготовить со свеклой: блюдо получается полезным

3. Очистить и мелко нарезать чеснок.

4. Очистить орехи и нарезать мелко.

Какой вкусный салат приготовить со свеклой: блюдо получается полезным

5. К свекле добавить сахар, соль, чеснок, орех и майонез.

Какой вкусный салат приготовить со свеклой: блюдо получается полезным

6. Хорошо перемешать и украсить петрушкой.

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