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Какой вкусный салат приготовить со свеклой: блюдо получается полезным
Свекла – это достаточно бюджетный овощ, который можно найти в магазинах в любой сезон. К тому же он очень полезен. И самое простое блюдо, которое можно приготовить из него – это салат. Особенно вкусно добавить орехи и чеснок.
Идея приготовления свекловичного салата с орехами опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.
Ингредиенты:
- свекла – 4 шт
- грецкий орех – 3 шт
- чеснок – 2 кусочка
- сахар – 1 ч.л
- соль – щепотка
- майонез
- петрушка
Способ приготовления:
1. Отварить свеклу и охладить.
2. Снять с него кожуру и натереть на терке.
3. Очистить и мелко нарезать чеснок.
4. Очистить орехи и нарезать мелко.
5. К свекле добавить сахар, соль, чеснок, орех и майонез.
6. Хорошо перемешать и украсить петрушкой.
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