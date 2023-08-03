Даже сладкие и дорогостоящие сорта кукурузы после отваривания получаются жесткими. Зерна просто прилипают к зубам, что не очень приятно. И все это только потому, что вы заливаете кукурузу неправильной водой.

О том, как приготовить кукурузу, чтобы она была вкусной, рассказала фудблогер Анастасия с ником anny.cooking в Instagram. Женщина отмечает. что сырую кукурузу нужно заливать только кипятком – именно так она получится очень мягкой.

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Ингредиенты:

молодая кукуруза (выбирайте сладкую)

соль

масло

Способ приготовления:

1. Молодую кукурузу чистим и шелуху складываем на дно кастрюли в которой будем варить плоды.

2. Выкладываем кукурузу сверху.

3. Если кукуруза не вмещается вся – сломайте ее на половинки, от этого ничего не меняется.

4. Залить кукурузу кипятком. Ни в коем случае не холодной водой.

5. После этого прижмите кукурузу чем-нибудь тяжелым и варите 15 минут, выключите огонь и дайте час настояться.

6. Готовую кукурузу подаем с солью и маслом.

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