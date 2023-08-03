Какой водой заливать кукурузу перед отвариванием, чтобы она была вкусной: делимся секретом
Даже сладкие и дорогостоящие сорта кукурузы после отваривания получаются жесткими. Зерна просто прилипают к зубам, что не очень приятно. И все это только потому, что вы заливаете кукурузу неправильной водой.
О том, как приготовить кукурузу, чтобы она была вкусной, рассказала фудблогер Анастасия с ником anny.cooking в Instagram. Женщина отмечает. что сырую кукурузу нужно заливать только кипятком – именно так она получится очень мягкой.
Ингредиенты:
- молодая кукуруза (выбирайте сладкую)
- соль
- масло
Способ приготовления:
1. Молодую кукурузу чистим и шелуху складываем на дно кастрюли в которой будем варить плоды.
2. Выкладываем кукурузу сверху.
3. Если кукуруза не вмещается вся – сломайте ее на половинки, от этого ничего не меняется.
4. Залить кукурузу кипятком. Ни в коем случае не холодной водой.
5. После этого прижмите кукурузу чем-нибудь тяжелым и варите 15 минут, выключите огонь и дайте час настояться.
6. Готовую кукурузу подаем с солью и маслом.
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