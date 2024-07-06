По всей Украине продолжаются отключения электроэнергии. Это преимущественно 3-4 часа в день. Но мы не знаем, что нас ждет дальше. Поэтому следует продумать, какими продуктами можно запастись на период, если света не будет 10-15 дней.

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О том, какие запасы еды лучше сделать на длительный период отключения электроэнергии рассказала нутрициолог Наталья Краснопольская (natalia_nutritionist) в Instagram. Еда будет еще достаточно питательной и полезной.

Какой запас пищи сделать на длительный период отключения света:

1. Если у вас есть балкон, он может заменить холодильник, если балкона нет – нужна еда, которая не портится быстро и может храниться без холодильника.

2. Если у вас нет газовой плиты, то делать большие запасы круп на этот случай нет смысла. Но есть смысл купить маленькую плитку, к которой присоединяется газовый баллончик.

3. Купите термос, чтобы можно было раз в день сделать чай или кофе на несколько раз. Если у вас дома кофемашина и кофе в зернах – измельчите или купите кофе уже молотый, который потом можно будет запарить.

4. Большинство продуктов из запаса должны быть быстро приготовлены. Да, это противоречит советам здорового питания, но если не будет света, можно съесть запаренные овсяные хлопья или даже "мивину".

5. Гречку можно залить на ночь холодной водой. Кукурузная мелкая крупа хорошо запаривается.

6. Выбирайте рыбу в собственном соке, паштетах, сельди, икре. С растительной фасоли и нут.

7. Семена, орехи.

8. Обязательно сделайте запас воды – минимум 3 литра в день на члена семьи. Хотя бы на 5 дней. Представьте, какой может быть ажиотаж.

9. Консервированные овощи, но важно смотреть на состав. Хорошо всегда иметь ферментированную капусту.

10. Хлеб. Купите хлебцы и галеты.

11. Сладкое. Шоколад более 80%, сухофрукты, фруктовые чипсы (без добавления сахара) и другие полезные вкусности.

12. Для детей в зависимости от возраста – каши быстрого приготовления, овощные и фруктовые пюре.

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