Какую капусту лучше выбрать для тушения: секреты отличного вкуса

Тушеную капусту особенно часто готовят в холодное время года: осенью и зимой. И если вы до сих пор делаете такое блюдо только из свежего овоща – много теряете. Идеальный вкус раскрывается, когда миксируется и квашеная, и свежая капуста. Блюдо становится насыщенным и пряным, с легкой кислинкой. Но здесь следует придерживаться нескольких советов.

Особой идеей приготовления тушеной капусты по бабушкиному рецепту поделилась cook_julija_simonchuk на странице в Instagram.

капуста квашеная – 1 л

капуста белокочанная – 0,5 шт

мясо (свинина жирная) – 600-700 г

грибы сушеные – две горсти

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лук – 1-2 шт

томатная паста – 1-2 ст.л

соль, перец, лавровый лист – по вкусу;

масло для жарки лука

вода

Способ приготовления:

1. На сухой сковороде обжарить мясо.

2. Переложить в большую кастрюлю, добавить воду, чтобы было на 2-3 сантиметра выше мяса.

3. Добавить промытые сушеные грибы и поставить вариться на средний огонь.

4. В это время несколько раз промыть квашеную капусту, чтобы уменьшить соленость.

5. Белокочанную капусту нашатковать. Если белокочанная капуста в твердая, то добавить ее вместе с квашеной для тушения.

6. Лук обжарить до золотистого цвета.

7. За минут 20 до готовности капусты добавить томатную пасту, жареный лук, соль, перец, лавровый лист, перемешать и дотушить. Вода должна выкипеть.

Тушеная капуста вкусна, когда она жирная. Поэтому мясо нужно брать жирное, или добавить немного смальца при тушении.

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