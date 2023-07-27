Какую кашу лучше есть на завтрак: не только овсянку

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Какую кашу лучше есть на завтрак: не только овсянку

Для завтрака чаще всего выбирают именно овсянку. Считается, что эта каша очень питательная и насыщает организм энергией на весь день. Но есть много других полезных круп, которые можно употреблять утром и разнообразить свой рацион.

Редакция FoodOboz расскажет, какие каши можно есть на завтрак. Каждая из них имеет множество элементов, которые необходимы организму.

Какую кашу лучше есть на завтрак: не только овсянку

Гречневая каша

Какую кашу лучше есть на завтрак: не только овсянку
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Удачным вариантом завтрака будет гречка. Продукт содержит много белка, а также разных витаминов. В гречке содержатся сложные углеводы, поэтому такая крупа добавит энергии на весь день. Также она регулирует кровяное давление и уплотняет кровеносные сосуды. Является очень полезным для желудочного тракта. Употребление гречки утром будет способствовать хорошему состоянию кожи. К тому же, готовится такая каша довольно быстро.

Пшенная каша

Какую кашу лучше есть на завтрак: не только овсянку

Очень полезно есть на завтрак пшенную кашу. Она низкокалорийная, но при этом, достаточно питательная. Эта крупа содержит очень редкий элемент – селен. Он необходим для здоровья волос и ногтей. Также пшенная каша полезна для сердца, ведь содержит магний и калий. Особенно полезной пшенная каша будет для спортсменов и детей.

Рисовая каша

Какую кашу лучше есть на завтрак: не только овсянку

После того, как вы позавтракаете рисовой кашей – сразу почувствуете прилив энергии и силу, ведь продукт очень питательный. Отлично рис влияет на работу мозга, выводит из организма токсины. А если утром вы часто замечаете неприятный запах изо рта – рис это прекрасно нейтрализует. Очень много полезных элементов содержится именно в оболочке. поэтому лучше есть нешлифованный бурый рис.

Можно также выбрать смесь злаков, но следует приготовить ее самостоятельно, а не покупать в магазинах. Это будет действительно полезно.

Какую кашу лучше есть на завтрак: не только овсянку

Несколько советов по приготовлению круп

1. Крупу следует хасыпать в холодную воду – так она быстро сварится.

2. Если крупа переварится – это нормально. Главное, чтобы она не пригорела.

3. Каша получится очень нежной и вкусной, если после приготовления оставить ее под крышкой на время.

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