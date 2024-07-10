Какую кашу можно даже не варить: просто залейте кипятком на 5 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какую кашу можно даже не варить: просто залейте кипятком на 5 минут

Крупа, которую не нужно отваривать – это кускус. Чтобы получить вкусное блюдо, вам достаточно залить только кипятком. Можно добавить всевозможные сезонные овощи – все получится очень быстро.

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Идеей приготовления вкусного кускуса, который не надо отваривать, поделился кулинар Александр Огородник (o.gorodnik) в Instagram. Все необходимые овощи точно найдутся на вашей кухне.

Какую кашу можно даже не варить: просто залейте кипятком на 5 минут

Ингредиенты на 500 граммов кускуса:

  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • перец болгарский – 1 шт
  • зеленый горошек (замороженный) – 100 г.
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль – 1 чайная кровать
  • сахар – 1/2 ч.л.
  • черный перец – 1/3 ч.л.
  • лавровые листья – 2 шт.
  • масло для жарки – 2 ст.л.
  • масло – 1 ст.л. (можно 2-3, если хотите сделать более сытное блюдо)
  • вода – 600 г

Способ приготовления:

Какую кашу можно даже не варить: просто залейте кипятком на 5 минут

1. Овощи нарезаем кубиком.

2. Выложить на разогретую сковороду.

Какую кашу можно даже не варить: просто залейте кипятком на 5 минут

3. Отправить сначала лук с морковью, обжарить 2-3 минуты, затем добавить перец и всыпать специи с чесноком.

4. Обжарить еще 1-2 мин и добавить кускус со сливочным маслом.

Какую кашу можно даже не варить: просто залейте кипятком на 5 минут

5. Залить кускус кипятком, перемешать и накрыть крышкой или фольгой.

6. Оставить запариваться на 5 минут.

Какую кашу можно даже не варить: просто залейте кипятком на 5 минут

3. Готовый кускус перемешать и можно подавать к столу в качестве гарнира к мясу с салатом и соусом.

Какую кашу можно даже не варить: просто залейте кипятком на 5 минут

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