Какую кашу можно даже не варить: просто залейте кипятком на 5 минут
Крупа, которую не нужно отваривать – это кускус. Чтобы получить вкусное блюдо, вам достаточно залить только кипятком. Можно добавить всевозможные сезонные овощи – все получится очень быстро.
Идеей приготовления вкусного кускуса, который не надо отваривать, поделился кулинар Александр Огородник (o.gorodnik) в Instagram. Все необходимые овощи точно найдутся на вашей кухне.
Ингредиенты на 500 граммов кускуса:
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец болгарский – 1 шт
- зеленый горошек (замороженный) – 100 г.
- чеснок – 2 зубчика
- соль – 1 чайная кровать
- сахар – 1/2 ч.л.
- черный перец – 1/3 ч.л.
- лавровые листья – 2 шт.
- масло для жарки – 2 ст.л.
- масло – 1 ст.л. (можно 2-3, если хотите сделать более сытное блюдо)
- вода – 600 г
Способ приготовления:
1. Овощи нарезаем кубиком.
2. Выложить на разогретую сковороду.
3. Отправить сначала лук с морковью, обжарить 2-3 минуты, затем добавить перец и всыпать специи с чесноком.
4. Обжарить еще 1-2 мин и добавить кускус со сливочным маслом.
5. Залить кускус кипятком, перемешать и накрыть крышкой или фольгой.
6. Оставить запариваться на 5 минут.
3. Готовый кускус перемешать и можно подавать к столу в качестве гарнира к мясу с салатом и соусом.
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