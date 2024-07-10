Крупа, которую не нужно отваривать – это кускус. Чтобы получить вкусное блюдо, вам достаточно залить только кипятком. Можно добавить всевозможные сезонные овощи – все получится очень быстро.

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Идеей приготовления вкусного кускуса, который не надо отваривать, поделился кулинар Александр Огородник (o.gorodnik) в Instagram. Все необходимые овощи точно найдутся на вашей кухне.

Ингредиенты на 500 граммов кускуса:

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

перец болгарский – 1 шт

зеленый горошек (замороженный) – 100 г.

чеснок – 2 зубчика

соль – 1 чайная кровать

сахар – 1/2 ч.л.

черный перец – 1/3 ч.л.

лавровые листья – 2 шт.

масло для жарки – 2 ст.л.

масло – 1 ст.л. (можно 2-3, если хотите сделать более сытное блюдо)

вода – 600 г

Способ приготовления:

1. Овощи нарезаем кубиком.

2. Выложить на разогретую сковороду.

3. Отправить сначала лук с морковью, обжарить 2-3 минуты, затем добавить перец и всыпать специи с чесноком.

4. Обжарить еще 1-2 мин и добавить кускус со сливочным маслом.

5. Залить кускус кипятком, перемешать и накрыть крышкой или фольгой.

6. Оставить запариваться на 5 минут.

3. Готовый кускус перемешать и можно подавать к столу в качестве гарнира к мясу с салатом и соусом.

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