Любая каша является отличным гарниром к мясным, рыбным и овощным блюдам. Специалисты рекомендуют есть крупы 2-3 раза в неделю. Существует миф, что утром нужно обязательно есть овсяную кашу, специалисты же наоборот утверждают, что утром нужно есть белковые продукты, а овсяную кашу или суп лучше есть на обед, она сытная и отлично насытит или же гречневую кашу.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, какую кашу категорически нельзя есть каждый день.

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По мнению экспертов, каждый день нельзя есть именно овсяную кашу. Во-первых, потому что она очень калорийная и может очень быстро привести к набору веса. Во-вторых, в ней есть фитинова кислота, которая не дает организму полноценно усвоить кальций!

Есть овсянку специалисты рекомендуют не больше одного раза в неделю, и при этом нужно выбирать не кашу быстрого приготовления, а плющеную, которую нужно варить не меньше 15-20 минут.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какая каша самая полезная и как часто ее нужно есть.