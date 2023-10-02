Какую кашу нельзя есть каждый день и почему: неожиданный ответ экспертов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Какие каши полезны, а какие нет

Любая каша является отличным гарниром к мясным, рыбным и овощным блюдам. Специалисты рекомендуют есть крупы 2-3 раза в неделю. Существует миф, что утром нужно обязательно есть овсяную кашу, специалисты же наоборот утверждают, что утром нужно есть белковые продукты, а овсяную кашу или суп лучше есть на обед, она сытная и отлично насытит или же гречневую кашу. 

Овсяная каша с бананом и медом

Редакция FoodOboz делится полезными советами от специалистов, какую кашу категорически нельзя есть каждый день. 

Почему не стоит есть овсянку каждый день
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По мнению экспертов, каждый день нельзя есть именно овсяную кашу. Во-первых, потому что она очень калорийная и может очень быстро привести к набору веса. Во-вторых, в ней есть фитинова кислота, которая не дает организму полноценно усвоить кальций!

Плющеная овсянка с ягодами

Есть овсянку специалисты рекомендуют не больше одного раза в неделю, и при этом нужно выбирать не кашу быстрого приготовления, а плющеную, которую нужно варить не меньше 15-20 минут.

Овсянка с яблоко

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какая каша самая полезная и как часто ее нужно есть

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