Какую кутью готовят на Щедрый вечер: особенный рецепт

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Какую кутью готовят на Щедрый вечер: особенный рецепт

По традиции, 13 января, на Богатый вечер, перед старым Новым годом, готовят праздничную кутью. Она не похожа на ту, которую ставят на стол перед Рождеством, – постную. Перед Василием кутья должна быть сытной и ароматной, с большим количеством ингредиентов. Это символ большого достатка, благополучия и радости в Новом году. Поэтому следует знать, какие ингредиенты лучше всего соединить в блюде для вкуса.

Идеей приготовления богатой кутьи поделилась aleksandrailanit на своей странице в Instagram

Как приготовить богатую кутью с халвой и шоколадом

Ингредиенты:

  • пшеница – 200 г

  • лесные орехи (фундук) – 100 г

  • мак – 100 г

  • халва – 100 г

  • шоколад – 50 г (я взяла молочный)

  • мед или сахар по вкусу

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Орехи для блюда

Способ приготовления:

1. Зерна пшеницы хорошо промыть, замочить ночью в теплой воде.

2. Утром снова сполоснуть.

Шоколад для кутьи

3. Залить зерна водой в соотношении 1:3 и варить на маленьком огне, в конце посолить, постоянно помешивая.

4. Мак промыть, залить горячей водой на несколько часов.

5. Процедить, растереть в ступе, кофемолке или блендере.

Вкусная халва для богатой кутьи

6. Шоколад, орехи и халву нарезать мелкими кусочками.

7. Добавить в охлажденную крупу.

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