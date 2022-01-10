Какую кутью готовят на Щедрый вечер: особенный рецепт
По традиции, 13 января, на Богатый вечер, перед старым Новым годом, готовят праздничную кутью. Она не похожа на ту, которую ставят на стол перед Рождеством, – постную. Перед Василием кутья должна быть сытной и ароматной, с большим количеством ингредиентов. Это символ большого достатка, благополучия и радости в Новом году. Поэтому следует знать, какие ингредиенты лучше всего соединить в блюде для вкуса.
Идеей приготовления богатой кутьи поделилась aleksandrailanit на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
пшеница – 200 г
лесные орехи (фундук) – 100 г
мак – 100 г
халва – 100 г
шоколад – 50 г (я взяла молочный)
мед или сахар по вкусу
Способ приготовления:
1. Зерна пшеницы хорошо промыть, замочить ночью в теплой воде.
2. Утром снова сполоснуть.
3. Залить зерна водой в соотношении 1:3 и варить на маленьком огне, в конце посолить, постоянно помешивая.
4. Мак промыть, залить горячей водой на несколько часов.
5. Процедить, растереть в ступе, кофемолке или блендере.
6. Шоколад, орехи и халву нарезать мелкими кусочками.
7. Добавить в охлажденную крупу.
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