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Какую летнюю закуску приготовить к вину: с персиками и хамоном
Хамон и персики – идеальное сочетание для эффектной летней закуски. Для такого блюда вам не нужно ничего отваривать или жарить. Все ингредиенты нужно просто объединить в виде рулета.
Идея приготовления летней закуски с хамоном и персиком опубликована на странице шеф-повара Елены Московченко (moskovchenkoalena) в Instagram. Особенно вкусно подавать с любимым вином.
Ингредиенты:
- хамон – 200 г
- персик – 1 шт
- сыр филадельфия – 175 г
- рукола – 1 пучок
- трюфельное масло (можно заменить оливковым)
- темный кунжут
Способ приготовления:
1. К филадельфии добавить трюфельное масло и соль.
2. Тщательно перемешать.
3. Нарезать персик на маленькие кусочки.
4. Взять слайс хамона.
5. Выложить на него сливочный сыр, персик и рукколу;
6. Завернуть все в рулетик.
7. Перед подачей полить рулетики трюфельным маслом и посыпать темным кунжутом.
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