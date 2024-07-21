Какую летнюю закуску приготовить к вину: с персиками и хамоном

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какую летнюю закуску приготовить к вину: с персиками и хамоном

Хамон и персики – идеальное сочетание для эффектной летней закуски. Для такого блюда вам не нужно ничего отваривать или жарить. Все ингредиенты нужно просто объединить в виде рулета.

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Идея приготовления летней закуски с хамоном и персиком опубликована на странице шеф-повара Елены Московченко (moskovchenkoalena) в Instagram. Особенно вкусно подавать с любимым вином.

Какую летнюю закуску приготовить к вину: с персиками и хамоном

Ингредиенты:

  • хамон – 200 г
  • персик – 1 шт
  • сыр филадельфия – 175 г
  • рукола – 1 пучок
  • трюфельное масло (можно заменить оливковым)
  • темный кунжут

Способ приготовления:

Какую летнюю закуску приготовить к вину: с персиками и хамоном

1. К филадельфии добавить трюфельное масло и соль.

2. Тщательно перемешать.

Какую летнюю закуску приготовить к вину: с персиками и хамоном

3. Нарезать персик на маленькие кусочки.

Какую летнюю закуску приготовить к вину: с персиками и хамоном

4. Взять слайс хамона.

Какую летнюю закуску приготовить к вину: с персиками и хамоном

5. Выложить на него сливочный сыр, персик и рукколу;

Какую летнюю закуску приготовить к вину: с персиками и хамоном

6. Завернуть все в рулетик.

Какую летнюю закуску приготовить к вину: с персиками и хамоном

7. Перед подачей полить рулетики трюфельным маслом и посыпать темным кунжутом.

Какую летнюю закуску приготовить к вину: с персиками и хамоном

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