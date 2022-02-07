8 вещей, которые категорически нельзя класть в посудомойку

Посудомоечная машина – универсальный девайс, о котором мечтают многие хозяйки. Такое устройство легко справится с мытьем всей грязной посуды, которая осталась после громкого застолья, и никому не нужно стоять у раковины часами. Но далеко не все материалы подходят для такового метода.

О том, какую посуду не стоит класть в посудомоечную машину, рассказало американское издание Lifehacer.

1. Посуда из дерева

Деревянные доски, ложки и ножи с деревянной ручкой не следует мыть в посудомоечной машине. Горячая вода способствует деформированию такого материала. А во время технологии сушки, предусмотренной в посудомойке, древесина может треснуть. Такую посуду достаточно просто вытереть и помыть вручную в теплой мыльной воде, а затем высушить.

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2. Стекло и хрусталь

Эта посуда обычно имеет роспись, позолоту, а посудомоечная машина разрушает такие вещи. К тому же, хрусталь и стекло – очень щепетильны материалы, поэтому они легко могут треснуть или разбиться.

3. Чугун и медь

Если посуда дает хорошо выдержанное, естественно антипригарное, равномерно распределенное тепло, – нужно правильно обращаться с ним. Потенциально коррозионный климат посудомоечной машины не подходит для такой посуды и вызывает ржавчину. Тарелки или кастрюли из такого материала нужно просто протереть мягкой тканью или промыть в мягкой мыльной воде, а также хорошо высушить полотенцем.

Медь обеспечивает отличную теплопроводность и имеет склонность к тускнению. Поэтому не стоит класть этот высококачественный материал в посудомоечную машину, иначе он станет тусклым и потеряет цвет.

4. Антипригарные кастрюли и сковороды

Покрытие антипригарных кастрюль и сковород легко отслаивается под воздействием высокой температуры, давления воды и многократных оборотов. Жесткое моющее средство может еще больше повредить поверхность и сделать посуду непригодной для использования.

5. Ножи

Абразивность моющего средства притупит лезвия ножей, и их нужно будет оттачивать все чаще и чаще. Кроме того, горячая вода ослабляет ручки и со временем вызывает ржавчину.

6. Терки

Во-первых, как и у острых ножей, десятки крохотных лезвий со временем могут топиться в посудомоечной машине. Во-вторых, маленькие отверстия задерживают частицы пищи, которые даже сильные порывы воды посудомоечной машины могут не убрать. Такую посуду лучше мыть щеткой.

7. Тонкий пластик

Пластик некоторых контейнеров (например, для сметаны или маргарина) слишком тонкий и мягкий, чтобы выдержать жар посудомоечной машины — многие из них расплавятся, деформируются и просто не будут закрываться после одного цикла.

8. Липкие этикетки

Частицы липкой бумажной этикетки могут засорить фильтр или слив, что приведет к потенциальной потребности в ремонте в будущем.

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