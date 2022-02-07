8 вещей, которые категорически нельзя класть в посудомойку

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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8 вещей, которые категорически нельзя класть в посудомойку

Посудомоечная машина – универсальный девайс, о котором мечтают многие хозяйки. Такое устройство легко справится с мытьем всей грязной посуды, которая осталась после громкого застолья, и никому не нужно стоять у раковины часами. Но далеко не все материалы подходят для такового метода.

О том, какую посуду не стоит класть в посудомоечную машину, рассказало американское издание Lifehacer.

1. Посуда из дерева

Деревянную посуду не следует мыть в посудомойке

Деревянные доски, ложки и ножи с деревянной ручкой не следует мыть в посудомоечной машине. Горячая вода способствует деформированию такого материала. А во время технологии сушки, предусмотренной в посудомойке, древесина может треснуть. Такую посуду достаточно просто вытереть и помыть вручную в теплой мыльной воде, а затем высушить.

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2. Стекло и хрусталь

Стеклянную и хрустальную посуду не следует мыть в посудомойке

Эта посуда обычно имеет роспись, позолоту, а посудомоечная машина разрушает такие вещи. К тому же, хрусталь и стекло – очень щепетильны материалы, поэтому они легко могут треснуть или разбиться.

3. Чугун и медь

Посуду из чугуна и меди не следует мыть в посудомойке

Если посуда дает хорошо выдержанное, естественно антипригарное, равномерно распределенное тепло, – нужно правильно обращаться с ним. Потенциально коррозионный климат посудомоечной машины не подходит для такой посуды и вызывает ржавчину. Тарелки или кастрюли из такого материала нужно просто протереть мягкой тканью или промыть в мягкой мыльной воде, а также хорошо высушить полотенцем.

Медь обеспечивает отличную теплопроводность и имеет склонность к тускнению. Поэтому не стоит класть этот высококачественный материал в посудомоечную машину, иначе он станет тусклым и потеряет цвет.

4. Антипригарные кастрюли и сковороды

Посуду с антипригарным покрытием не следует мыть в посудомойке

Покрытие антипригарных кастрюль и сковород легко отслаивается под воздействием высокой температуры, давления воды и многократных оборотов. Жесткое моющее средство может еще больше повредить поверхность и сделать посуду непригодной для использования.

5. Ножи

После мытья в посудомоечке ножи становятся тупыми.

Абразивность моющего средства притупит лезвия ножей, и их нужно будет оттачивать все чаще и чаще. Кроме того, горячая вода ослабляет ручки и со временем вызывает ржавчину.

6. Терки

Терки не следует мыть в посудомоечной машине

Во-первых, как и у острых ножей, десятки крохотных лезвий со временем могут топиться в посудомоечной машине. Во-вторых, маленькие отверстия задерживают частицы пищи, которые даже сильные порывы воды посудомоечной машины могут не убрать. Такую посуду лучше мыть щеткой.

7. Тонкий пластик

Еда в контейнерах из тонкого пластика

Пластик некоторых контейнеров (например, для сметаны или маргарина) слишком тонкий и мягкий, чтобы выдержать жар посудомоечной машины — многие из них расплавятся, деформируются и просто не будут закрываться после одного цикла.

8. Липкие этикетки

Посуда с липкими этикетками

Частицы липкой бумажной этикетки могут засорить фильтр или слив, что приведет к потенциальной потребности в ремонте в будущем.

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8 вещей, которые категорически нельзя класть в посудомойку

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