Микроволновка – это техника, которая значительно облегчает быт. Для того, чтобы поесть вкусную теплую пищу, совсем не обязательно разогревать сковородку – достаточно поставить тарелку с продуктами в микроволновку на минуту. Но, несмотря на преимущества, в пользовании таким прибором есть некоторые предостережение.

Редакция FoodOboz расскажет, посуду из какого материала нельзя нагревать в микроволновке. Причины очень существенные.

Не нагревайте в микроволновке фольгу

Фольга – это хоть и тонкий, но, тем не менее, металл. И нагревать его в микроволновке очень опасно. Могут возникнуть искры и прибор просто сломается, потому что волны двигаются очень быстро.

Видео дня

Не нагревайте в микроволновке металлическую посуду

Здесь та же история, что с фольгой. Но гораздо более мощная. Нагрев металла в микроволновке равноценен принципу молнии. Самое малое, что может произойти, – это неисправность прибора. Если вы нагреваете чай – тоже не забудьте вынуть ложку из чашки.

Не нагревайте в микроволновке тарелку с золотыми ободками

Золотые ободки и узоры содержат также частицы металла. Такая посуда становится очень горячей в микроволновке или может загореться.

Не нагревайте пластмассовую посуду в микроволновке

При нагревании материал выделяет вредные канцерогены. Они также распространяются и на еду, которая находится в емкости. Поэтому если вы взяли обед на работу в пластмассовом лотке – переложите продукты перед нагревом в тарелку.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: