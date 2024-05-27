Крабовые палочки – это универсальный ингредиент для приготовления салатов и простых закусок. Для основания можно использовать обычный лаваш. В него можно завернуть вкусную начинку.

Идея приготовления элементарного рулета из лаваша с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instgaram. Потребуется очень мало времени.

Ингредиенты:

лаваш прямоугольной формы – 1 шт.

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яйца отварные – 4 шт.

крабовые палочки – 3-5 шт.

кукуруза – 100 г

огурец – 2 шт.

сыр твердый – 100 г

майонез

копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для начинки смешать мелко нарезанные яйца, натертый на средней терке сыр, кукурузу.

2. Заправить майонезом.

3. По вкусу добавить копченую паприку.

4. Выложить на лаваш тонким слоем начинку, нарезанные огурцаа слайсами.

5. Положить в серединку крабовые палочки.

6. Закрутить в рулет.

7. Поставить в холодильник на 30 мин.

8. Нарезать и украсить любимой зеленью.

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