Какую простую закуску можно приготовить с крабовыми палочками: понадобится лаваш

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Какую простую закуску можно приготовить с крабовыми палочками: понадобится лаваш

Крабовые палочки – это универсальный ингредиент для приготовления салатов и простых закусок. Для основания можно использовать обычный лаваш. В него можно завернуть вкусную начинку.

Идея приготовления элементарного рулета из лаваша с крабовыми палочками опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником vistovska cooking в Instgaram. Потребуется очень мало времени.

Какую простую закуску можно приготовить с крабовыми палочками: понадобится лаваш

Ингредиенты:

  • лаваш прямоугольной формы – 1 шт.
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  • яйца отварные – 4 шт.
  • крабовые палочки – 3-5 шт.
  • кукуруза – 100 г
  • огурец – 2 шт.
  • сыр твердый – 100 г
  • майонез
  • копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления:

Какую простую закуску можно приготовить с крабовыми палочками: понадобится лаваш

1. Для начинки смешать мелко нарезанные яйца, натертый на средней терке сыр, кукурузу.

2. Заправить майонезом.

Какую простую закуску можно приготовить с крабовыми палочками: понадобится лаваш

3. По вкусу добавить копченую паприку.

4. Выложить на лаваш тонким слоем начинку, нарезанные огурцаа слайсами.

Какую простую закуску можно приготовить с крабовыми палочками: понадобится лаваш

5. Положить в серединку крабовые палочки.

Какую простую закуску можно приготовить с крабовыми палочками: понадобится лаваш

6. Закрутить в рулет.

7. Поставить в холодильник на 30 мин.

Какую простую закуску можно приготовить с крабовыми палочками: понадобится лаваш

8. Нарезать и украсить любимой зеленью.

Какую простую закуску можно приготовить с крабовыми палочками: понадобится лаваш

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