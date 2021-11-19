Какая рыба больше всего подходит для супа: советы специалиста

Идеальным вариантом легкого и полезного ужина будет рыбный суп. И речь не о наваристой, пряной и жирной ухе. В блюде можно сочетать такие ингредиенты, которые положительно повлияют на организм, добавят витаминов, что особенно актуально в осенне-зимний период. Поэтому подойдет далековато не любая рыба.

Диетолог и нутрициолог dietolog_kyiv_ поделилась идеей приготовления рыбного супа из скумбрии и овощей. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты:

скумбрия – 100 г

лавровый лист

морковь – 80 г

кабачок – 100 г

цветная капуста – 150 г

петрушка – 20 г

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Способ приготовления:

1. Скумбрию нарезать кусочками и отварить в воде с лавровым листом 10 минут, добавить морковку. После этого готовить еще 5 минут.

2. Нарезать кабачки кубиками, цветную капусту на четвертинки, добавить в суп.

3. Варить еще 5 минут на медленном огне.

4. Зелень измельчить и добавить в суп или сразу при подаче.

Из такой рыбы получаются не только полезные блюда, но и бюджетные. Рулеты из скумбрии с овощами от food_no_name. Опубликовано на странице в Instagram.

Ингредиенты:

средняя скумбрия – 1 шт

небольшая морковь – 1 шт

небольшая луковица – 1 шт

сладкий перц – 0.5 шт

лимонный сок – 2-3 ст.л

масло гхи (или растительное масло) – 2 ст.л

соль, специи (черный перец, тимьян) – по вкусу

пергамент – 2 листа

Способ приготовления:

.1. Лук порезать полукольцами, морковь потереть, перец нарезать длинными полосками – все обжарить на масле до мягкости, добавить соль по вкусу.

2. Рыбу филировать, добавить соль, специи, полить лимонным соком, положить на пергамент, на каждую часть рыбы выложить жареные овощи и свернуть в рулет, пергамент завернуть в виде конфеты.

3. Запекать в форме 50-60 мин при температуре 160-170°C

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