Какую рыбу выбрать для 'Шубы' вместо селедки, чтобы не возиться с костями: новая идея

По традиционному рецепту популярный салат "Шуба" готовится с селедкой. Но в таком продукте очень много косточек и на то, чтобы его почистить, уходит немало времени. Поэтому хорошим вариантом будет использовать скумбрию для салата. Блюдо с этой рыбой готовится гораздо проще и быстрее.

Идея приготовления салата "Шуба" со скумбрией опубликована на странице kulinar.home в Insragram.

Ингредиенты:

скумбрия копченая – 1 шт

лук – 1 шт

картофель – 3 шт

яйца – 3 шт

морковь – 1 шт

свекла – 1 шт

майонез

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Способ приготовления:

1. Картошку отварить в мундире. Натереть и выложить половину первого слоя в тарелку. Смазать майонезом.

2. Вторым слоем выложить половину мелко нарезанной очищенной скумбрии без костей.

3. Далее половину луковицы нарезанной на мелкий кубик, смазать майонезом.

4. Морковь отварить, почистить и натереть, выложить четвертым слоем, смазать майонезом.

5. Вареные вкрутую яйца почистить и измельчить на терке. Выложить половину порции следующим слоем, смазать майонезом.

6. Вареную свеклу натереть, выложить половину порции шестым слоем. Смазать майонезом.

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