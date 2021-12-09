Какую рыбу выбрать для "Шубы" вместо селедки, чтобы не возиться с костями: новая идея
По традиционному рецепту популярный салат "Шуба" готовится с селедкой. Но в таком продукте очень много косточек и на то, чтобы его почистить, уходит немало времени. Поэтому хорошим вариантом будет использовать скумбрию для салата. Блюдо с этой рыбой готовится гораздо проще и быстрее.
Идея приготовления салата "Шуба" со скумбрией опубликована на странице kulinar.home в Insragram.
Ингредиенты:
скумбрия копченая – 1 шт
лук – 1 шт
картофель – 3 шт
яйца – 3 шт
морковь – 1 шт
свекла – 1 шт
майонез
Способ приготовления:
1. Картошку отварить в мундире. Натереть и выложить половину первого слоя в тарелку. Смазать майонезом.
2. Вторым слоем выложить половину мелко нарезанной очищенной скумбрии без костей.
3. Далее половину луковицы нарезанной на мелкий кубик, смазать майонезом.
4. Морковь отварить, почистить и натереть, выложить четвертым слоем, смазать майонезом.
5. Вареные вкрутую яйца почистить и измельчить на терке. Выложить половину порции следующим слоем, смазать майонезом.
6. Вареную свеклу натереть, выложить половину порции шестым слоем. Смазать майонезом.
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