После того как "Артемсоль" перестал выпускать привычную нам всем соль, у многих хозяек возник вопрос замены. В магазинах продается огромный ассортимент разнообразной соли. Но можно ли любую из них использовать для консервации?

FoodOboz.ua решил разобраться с этим вопросом, чтобы посоветовать хозяйкам при заготовке консервации. А помогла в этом Оксана Гуменюк, доцент кафедры пищевых технологий НУ "Черниговская политехника".

Поваренная соль

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Путем очищения каменной соли на свет появляется поваренная соль. Она лишена практически всех примесей и микроэлеменов. Такая соль, говорит эксперт, просто идеальна для консервирования.

Но часто в состав поваренной соли входит гексацианоферат калия (Е536). Делается это для того, чтобы в соле не образовывались комочки и она оставалась рассыпчатой. Соль с этой добавкой не подходит для консервации.

Каменная соль

Данная соль относится к отдельному большому классу соли. По словам Оксаны Гуменюк, довольно часто каменной солью называют обычную белую поваренную соль большого помола, но это не совсем так.

Обычно каменная соль имеет белый цвет с серыми вкраплениями и содержит примеси. Именно от количества примесей такую соль можно выделять в отдельный вид. Таким образом, собственно, и образуется гималайская или черная соль.

Обычно такие виды соли стоят достаточно дорого. Они, конечно, подходят для консервации, но переплачивать бессмысленно.

Морская соль

Такую соль получают из морской воды путем ее испарения. По вкусу отличить морскую соль от каменной практически невозможно, утверждает экспертка. Однако морская соль кардинально отличается своим химическим составом.

Морскую соль можно использовать для консервации, однако нет гарантии, что вкус продуктов не будет отличаться от обычного. А все потому, что морская соль содержит не только природный йод, который, кстати, совсем не вредит консервации, но и множество минералов, а также частицы водорослей. Поэтому невозможно предположить, какое влияние оказывают эти элементы на консервацию.

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