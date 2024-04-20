Какую вкусную выпечку приготовить на Пасху: рецепт карамельного многослойного кекса
Карамельный кекс – это идеальный десерт к пасхальному столу. В его основе творожная масса с добавлением яблока, а также цитрусовый мусс. Можно дать гостям с собой на гостинец в честь праздника.
Идея приготовления пасхального карамельного кекса опубликована на странице фудблогерки Наталии с ником smak_nata в Instagram. Десерт не только вкусный, но и очень привлекательный.
Ингредиенты для карамельного теста:
- вода – 20 г
- сахар – 100 г
- сливки 33% – 100 г
- масло сливочное 82% – 70 г
- яйца – 2 шт.
- мука высшего сорта – 120 г
- разрыхлитель – 5 г 91 ч л с горкой)
Ингредиенты для творожной массы:
- вода – 50 г
- сахар – 70 г
- яблоки очищенные – 270 г
- лимонный сок – 15 г
- масло сливочное – 30 г
- цедра 1/2 лимона
- сыр – 300 г
- яйцо – 1 шт
Ингредиенты для цитрусового мусса:
- карамель апельсиновая – 80 г
- желатин 180 блюм – 4 г
- вода 20 г
- сливки 33% 90 г
Способ приготовления:
1. Для того, чтобы сделать сырную массу, в сковородку влить воду, засыпать сахар.
2. Когда сахар растворится – добавить нарезанные яблоки и под крышкой готовить до размягчения минут 15.
3. Добавить лимонный сок, масло и цедру.
4. Включить огонь максимум и довести яблоки до карамельного цвета.
5. В сыр добавить яйцо и яблоки, взбить блендером.
6. Для карамельного теста в сковороду влить воду, всыпать сахар.
7. Включить огонь на максимум.
8. Когда по краям появятся пузырьки, убавить огонь до среднего.
9. Не перемешивать, а только обернуть сироп в сковороде.
10. Параллельно нагреть сливки, но не доводить до кипения.
11. Когда сироп становится янтарным – выключить огонь.
12. Влить горячие сливки и активно перемешать. Будьте осторожны – масса сильно пенится.
13. Добавить масло и объединить в однородность.
14. Процедить через сито.
15. Взбить яйца с солью и ванилином в легкую пену.
16. Влить немного остывшую карамель и соединить миксером.
17. Просеять муку вместе с разрыхлителем, перемешать.
18. Кольцо обтянуть фольгой, на дно положить пергамент. Наполнить кольцо, чередуя карамельное тесто (по 150 г) с творожной массой (по 200 г).
19. Выпекать в разогретой духовке до 165 градусов 40 минут, затем снизить до 150 градусов и выпекать еще 30-40 минут.
20. Оставить до полного остывания, провести ножом по кольцу и приподнять кольцо вверх.
21. Кекс обтянуть ацетатной пленкой. Установите снова кольцо.
22. Для цитрусового мусса залить желатин холодной водой и оставить для набухания на 15 минут.
23. Взбить холодные сливки до консистенции талого мороженого.
24. Влить желатин в апельсиновую карамель, смешать.
25. Соединить со взбитыми сливками. Вылить в кольцо и отправить в холодильник на час.
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