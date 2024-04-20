Карамельный кекс – это идеальный десерт к пасхальному столу. В его основе творожная масса с добавлением яблока, а также цитрусовый мусс. Можно дать гостям с собой на гостинец в честь праздника.

Идея приготовления пасхального карамельного кекса опубликована на странице фудблогерки Наталии с ником smak_nata в Instagram. Десерт не только вкусный, но и очень привлекательный.

Ингредиенты для карамельного теста:

вода – 20 г

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сахар – 100 г

сливки 33% – 100 г

масло сливочное 82% – 70 г

яйца – 2 шт.

мука высшего сорта – 120 г

разрыхлитель – 5 г 91 ч л с горкой)

Ингредиенты для творожной массы:

вода – 50 г

сахар – 70 г

яблоки очищенные – 270 г

лимонный сок – 15 г

масло сливочное – 30 г

цедра 1/2 лимона

сыр – 300 г

яйцо – 1 шт

Ингредиенты для цитрусового мусса:

карамель апельсиновая – 80 г

желатин 180 блюм – 4 г

вода 20 г

сливки 33% 90 г

Способ приготовления:

1. Для того, чтобы сделать сырную массу, в сковородку влить воду, засыпать сахар.

2. Когда сахар растворится – добавить нарезанные яблоки и под крышкой готовить до размягчения минут 15.

3. Добавить лимонный сок, масло и цедру.

4. Включить огонь максимум и довести яблоки до карамельного цвета.

5. В сыр добавить яйцо и яблоки, взбить блендером.

6. Для карамельного теста в сковороду влить воду, всыпать сахар.

7. Включить огонь на максимум.

8. Когда по краям появятся пузырьки, убавить огонь до среднего.

9. Не перемешивать, а только обернуть сироп в сковороде.

10. Параллельно нагреть сливки, но не доводить до кипения.

11. Когда сироп становится янтарным – выключить огонь.

12. Влить горячие сливки и активно перемешать. Будьте осторожны – масса сильно пенится.

13. Добавить масло и объединить в однородность.

14. Процедить через сито.

15. Взбить яйца с солью и ванилином в легкую пену.

16. Влить немного остывшую карамель и соединить миксером.

17. Просеять муку вместе с разрыхлителем, перемешать.

18. Кольцо обтянуть фольгой, на дно положить пергамент. Наполнить кольцо, чередуя карамельное тесто (по 150 г) с творожной массой (по 200 г).

19. Выпекать в разогретой духовке до 165 градусов 40 минут, затем снизить до 150 градусов и выпекать еще 30-40 минут.

20. Оставить до полного остывания, провести ножом по кольцу и приподнять кольцо вверх.

21. Кекс обтянуть ацетатной пленкой. Установите снова кольцо.

22. Для цитрусового мусса залить желатин холодной водой и оставить для набухания на 15 минут.

23. Взбить холодные сливки до консистенции талого мороженого.

24. Влить желатин в апельсиновую карамель, смешать.

25. Соединить со взбитыми сливками. Вылить в кольцо и отправить в холодильник на час.

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