Какую вкусную выпечку приготовить с голубикой: очень пышное тесто и белоснежная глазурь сверху
Для ароматной пышной выпечки идеально подходят голубика. Эта сочная ягода прекрасно сочетается с бисквитным тестом, добавляет приятную освежающую кислинку. Очень привлекательно смотрится белоснежная глазурь сверху.
Идея приготовления кекса с голубиной опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Для семейного чаепития именно то, что нужно.
Ингредиенты:
- масло сливочное мягкое – 170 г
- сахар – 220 г
- цедра 1 лимона
- яйца – 4 шт.
- ваниль
- мука – 250+ на обсыпку ягод и формы
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- щепотка соли
- сок 1 лимона
- сметана или сливки или йогурт греческий – 80 г
- ягоды – 200 г + 150 для декора
- шоколад белый – 300 г
- сливки в глазури жирные – 40 г
Способ приготовления:
1. Мягкое масло хорошо взбить с сахаром и цедрой до белого цвета.
2. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо взбивать.
3. Следом добавить муку, соль и разрыхлитель. К однородности.
4. Следом сок, перемешать и добавить йогурт. Снова перемешать.
5. В последнюю очередь добавить ягоды, усыпанные мукой.
6. Перемешать и выложить в форму, смазанную сливочным маслом и усыпанную ложкой муки.
7. Запекать при температуре 180 градусов, через 40 минут проверить шпажкой.
8. Дать кексу полностью остыть. Первые 15-20 минут в форме, дальше без нее.
9. Для глазури до 50 грамм ягоды добавить ложку воды и немного разомнуть ягоды.
10. Проварить.
11. Шоколад растопить со сливками на водяной бане.
12. Залить глазурью охлажденный кекс.
13. Пока глазурь не застыла – сделать точки из сока на ней и хаотично ножом или зубочисткой нарисовать.
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