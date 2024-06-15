Какую вкусную выпечку приготовить с голубикой: очень пышное тесто и белоснежная глазурь сверху

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
60
Какую вкусную выпечку приготовить с голубикой: очень пышное тесто и белоснежная глазурь сверху

Для ароматной пышной выпечки идеально подходят голубика. Эта сочная ягода прекрасно сочетается с бисквитным тестом, добавляет приятную освежающую кислинку. Очень привлекательно смотрится белоснежная глазурь сверху.

Идея приготовления кекса с голубиной опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Для семейного чаепития именно то, что нужно.

Какую вкусную выпечку приготовить с голубикой: очень пышное тесто и белоснежная глазурь сверху

Ингредиенты:

  • масло сливочное мягкое – 170 г
  • сахар – 220 г
  • цедра 1 лимона
  • яйца – 4 шт.
  • ваниль
  • мука – 250+ на обсыпку ягод и формы
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • щепотка соли
  • сок 1 лимона
  • сметана или сливки или йогурт греческий – 80 г
  • ягоды – 200 г + 150 для декора
  • шоколад белый – 300 г
  • сливки в глазури жирные – 40 г

Способ приготовления:

Какую вкусную выпечку приготовить с голубикой: очень пышное тесто и белоснежная глазурь сверху

1. Мягкое масло хорошо взбить с сахаром и цедрой до белого цвета.

2. По одному добавить яйца, каждый раз хорошо взбивать.

Какую вкусную выпечку приготовить с голубикой: очень пышное тесто и белоснежная глазурь сверху

3. Следом добавить муку, соль и разрыхлитель. К однородности.

4. Следом сок, перемешать и добавить йогурт. Снова перемешать.

5. В последнюю очередь добавить ягоды, усыпанные мукой.

Какую вкусную выпечку приготовить с голубикой: очень пышное тесто и белоснежная глазурь сверху

6. Перемешать и выложить в форму, смазанную сливочным маслом и усыпанную ложкой муки.

7. Запекать при температуре 180 градусов, через 40 минут проверить шпажкой.

8. Дать кексу полностью остыть. Первые 15-20 минут в форме, дальше без нее.

Какую вкусную выпечку приготовить с голубикой: очень пышное тесто и белоснежная глазурь сверху

9. Для глазури до 50 грамм ягоды добавить ложку воды и немного разомнуть ягоды.

10. Проварить.

11. Шоколад растопить со сливками на водяной бане.

Какую вкусную выпечку приготовить с голубикой: очень пышное тесто и белоснежная глазурь сверху

12. Залить глазурью охлажденный кекс.

13. Пока глазурь не застыла – сделать точки из сока на ней и хаотично ножом или зубочисткой нарисовать.

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