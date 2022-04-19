Какую еще выпечку можно приготовить на Пасху: рецепт эффектного мраморного пирога
Мраморный пирог – прекрасное дополнение праздничного пасхального стола. Готовится он очень просто и хорошо сочетается с любым любимым напитком. Такой выпечкой можно угостить гостей и дарить ее родным.
Идея приготовления мраморного пирога опубликована на странице my_culinary_achievements в Instagram.
Ингредиенты для светлого теста:
желтки – 100 г
сахар – 160 г
ванильный сахар – 4 г
сливочное масло 82% – 40 г
сливки 30-36% – 90 г
мука пшеничная – 140 г
разрыхлитель – 3-4 г
Ингредиенты для темного теста:
черный шоколад – 10 г
сливочное масло – 35 г
желтки – 55 г
сливки – 50 г
сахар – 80 г
какао – 15 г
разрыхлитель – 2 г
пшеничная мука – 55 г
Ингредиенты для покрытия:
молочный шоколад – 150 г
масло (без запаха) – 15 г
орехи (вкусно с фундуком) – 50 г
Способ приготовления (все ингредиенты должны быть комнатной температуры):
1. Приготовить светлое тесто: венчиком смешать желтки с сахаром.
2. Засыпать ванильный сахар.
3. Добавить сливочное масло, сливки, сделать массу однородной.
4. Просеять муку, хорошо перемешать, добавить разрыхлитель.
5. Приготовить темное тесто: к желткам добавить сахар, хорошо смешать.
6. Шоколад растопить, добавить в растопленное сливочное масло, перемешать, влить в яичную массу.
7. Какао, муку и разрыхлитель просеять.
8. Тесто хорошо перемешать.
9. Вырезать пергаментную бумагу под размер формы.
10. Сбрызнуть растительным маслом.
11. Тесто разложить в кондитерские мешки.
12. Выжать у формы в следующем порядке: белое тесто-шоколадное-белое.
13. Разровнять поверхность, лопаткой круговыми оборотами осторожно перемешать слои, чтобы образовалась спираль и темный слой сверху накрывал часть белого.
14. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 45 минут, не открывая. Проверить шпажкой и готовить еще некоторое время.
15. Приготовить покрытие: шоколад вместе с маслом растопить в микроволновке, фундук измельчить в блендере.
16. Просеять орехи в шоколадную массу.
17. Добавить масло, все взбить, чтобы кусочки орехов оставались.
18. Обмазать готовый пирог и сверху украсить по желанию.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: