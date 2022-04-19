Какую еще выпечку можно приготовить на Пасху: рецепт эффектного мраморного пирога

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
3,4 т.
Какую еще выпечку можно приготовить на Пасху: рецепт эффектного мраморного пирога

Мраморный пирог – прекрасное дополнение праздничного пасхального стола. Готовится он очень просто и хорошо сочетается с любым любимым напитком. Такой выпечкой можно угостить гостей и дарить ее родным.

Идея приготовления мраморного пирога опубликована на странице my_culinary_achievements в Instagram.

Рецепт мраморного пирога

Ингредиенты для светлого теста:

  • желтки – 100 г

  • сахар – 160 г

  • ванильный сахар – 4 г

  • сливочное масло 82% – 40 г

  • сливки 30-36% – 90 г

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  • мука пшеничная – 140 г

  • разрыхлитель – 3-4 г

Ингредиенты для темного теста:

  • черный шоколад – 10 г

  • сливочное масло – 35 г

  • желтки – 55 г

  • сливки – 50 г

  • сахар – 80 г

  • какао – 15 г

  • разрыхлитель – 2 г

  • пшеничная мука – 55 г

Ингредиенты для покрытия:

  • молочный шоколад – 150 г

  • масло (без запаха) – 15 г

  • орехи (вкусно с фундуком) – 50 г

Способ приготовления (все ингредиенты должны быть комнатной температуры):

1. Приготовить светлое тесто: венчиком смешать желтки с сахаром.

2. Засыпать ванильный сахар.

Смешивание массы для белого теста

3. Добавить сливочное масло, сливки, сделать массу однородной.

4. Просеять муку, хорошо перемешать, добавить разрыхлитель.

5. Приготовить темное тесто: к желткам добавить сахар, хорошо смешать.

Замешивание шоколадного теста

6. Шоколад растопить, добавить в растопленное сливочное масло, перемешать, влить в яичную массу.

7. Какао, муку и разрыхлитель просеять.

Укладка слоев из теста

8. Тесто хорошо перемешать.

9. Вырезать пергаментную бумагу под размер формы.

10. Сбрызнуть растительным маслом.

11. Тесто разложить в кондитерские мешки.

Перемешивание слоев

12. Выжать у формы в следующем порядке: белое тесто-шоколадное-белое.

13. Разровнять поверхность, лопаткой круговыми оборотами осторожно перемешать слои, чтобы образовалась спираль и темный слой сверху накрывал часть белого.

14. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 45 минут, не открывая. Проверить шпажкой и готовить еще некоторое время.

15. Приготовить покрытие: шоколад вместе с маслом растопить в микроволновке, фундук измельчить в блендере.

16. Просеять орехи в шоколадную массу.

Готовый мраморный пирог

17. Добавить масло, все взбить, чтобы кусочки орехов оставались.

18. Обмазать готовый пирог и сверху украсить по желанию.

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