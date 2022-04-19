Мраморный пирог – прекрасное дополнение праздничного пасхального стола. Готовится он очень просто и хорошо сочетается с любым любимым напитком. Такой выпечкой можно угостить гостей и дарить ее родным.

Идея приготовления мраморного пирога опубликована на странице my_culinary_achievements в Instagram.

Ингредиенты для светлого теста:

желтки – 100 г

сахар – 160 г

ванильный сахар – 4 г

сливочное масло 82% – 40 г

сливки 30-36% – 90 г

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мука пшеничная – 140 г

разрыхлитель – 3-4 г

Ингредиенты для темного теста:

черный шоколад – 10 г

сливочное масло – 35 г

желтки – 55 г

сливки – 50 г

сахар – 80 г

какао – 15 г

разрыхлитель – 2 г

пшеничная мука – 55 г

Ингредиенты для покрытия:

молочный шоколад – 150 г

масло (без запаха) – 15 г

орехи (вкусно с фундуком) – 50 г

Способ приготовления (все ингредиенты должны быть комнатной температуры):

1. Приготовить светлое тесто: венчиком смешать желтки с сахаром.

2. Засыпать ванильный сахар.

3. Добавить сливочное масло, сливки, сделать массу однородной.

4. Просеять муку, хорошо перемешать, добавить разрыхлитель.

5. Приготовить темное тесто: к желткам добавить сахар, хорошо смешать.

6. Шоколад растопить, добавить в растопленное сливочное масло, перемешать, влить в яичную массу.

7. Какао, муку и разрыхлитель просеять.

8. Тесто хорошо перемешать.

9. Вырезать пергаментную бумагу под размер формы.

10. Сбрызнуть растительным маслом.

11. Тесто разложить в кондитерские мешки.

12. Выжать у формы в следующем порядке: белое тесто-шоколадное-белое.

13. Разровнять поверхность, лопаткой круговыми оборотами осторожно перемешать слои, чтобы образовалась спираль и темный слой сверху накрывал часть белого.

14. Выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 45 минут, не открывая. Проверить шпажкой и готовить еще некоторое время.

15. Приготовить покрытие: шоколад вместе с маслом растопить в микроволновке, фундук измельчить в блендере.

16. Просеять орехи в шоколадную массу.

17. Добавить масло, все взбить, чтобы кусочки орехов оставались.

18. Обмазать готовый пирог и сверху украсить по желанию.

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