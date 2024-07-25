Камала Гаррис покорила американцев кулинарными способностями: какими блюдами она хвалилась в сети

Екатерина Ягович
FoodOboz
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Камала Гаррис покорила американцев кулинарными способностями: какими блюдами она хвалилась в сети

Камала Гаррис – претендент на кандидата в президенты США от демократов. Именно на нее возлагает большие надежды Джо Байден. Каждый из руководителей и претендентов так или иначе был причастен к кулинарному искусству, но так близко, как Камала – еще никто.

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О кулинарных способностях женщины рассказало известное американское издание The New York Times. В материале отмечено и умение других политических деятелей.

Камала Гаррис покорила американцев кулинарными способностями: какими блюдами она хвалилась в сети

Острый интерес к кулинарии проявляло несколько политиков. Дуайт Эйзенхауэр жарил стейки прямо на угле. Джимми Картер считал себя мастером по приготовлению деревенской еды. Авраам Линкольн всегда одевал передник, когда готовил.

Но ни у одного кандидата, столь близкого к Белому дому, нет кухонных навыков вице-президента Камалы Гаррис, претендующей на пост президента от Демократической партии. Подобно тому, как Дональд Трамп использует поле для гольфа как источник отдыха , госпожа Гаррис использует кухню.

Камала Гаррис покорила американцев кулинарными способностями: какими блюдами она хвалилась в сети

"Я не думаю, что был кто-то, кто бы так понимал силу кулинарии, как Камала", – сказал Алекс Пруд'омм, который написал "Ужин с президентом: еда, политика и история разламывания хлеба в Белом доме".

Госпожа Харрис раскрыла кулинарию в политическом контексте. Женщина особенно заинтересовалась проблемами еды, такими, как голод и работа на фермах. Но она также обращается к кулинарии как медитации.

"Все остальное может быть безумием, я могу быть на шести самолетах за одну неделю, и что заставляет меня чувствовать себя нормально, так это готовить семейный ужин в воскресенье", – сказала она The Cut в 2018 году, когда была сенатором. "Если я готовлю, то чувствую, что контролирую свою жизнь".

Камала Гаррис покорила американцев кулинарными способностями: какими блюдами она хвалилась в сети

Приверженность президента к еде может влиять как на дипломатические усилия, так и на сельскохозяйственную политику, и даже помогает определить личность президента. Рональд Рейган сделал желейные бобы символом статуса. Мистер Трамп принял фастфуд. Джо Байден положился на свою любовь к мороженому. Если госпожа Гаррис станет президентом, своим блюдом она может сделать пасту болоньезе.

В недавно снова появившемся в социальных сетях 90-секундном видео 2019 года она рассказывает репортеру, как приготовить индейку на День благодарения, во время проверки звука перед показом на MSNBC. Госпожа Гаррис советует, что сухой маринад лучше, чем влажный: "Посолите и поперчите все - сказала она."

Камала Гаррис покорила американцев кулинарными способностями: какими блюдами она хвалилась в сети

Госпожа Харрис впервые научилась готовить от своей матери Шьямалы Гопалан. "Моя мать говорила мне: "Камала, ты явно любишь вкусно поесть", - пишет журнал Glamour, когда впервые стремилась получить номинацию в 2020 году. "Тебе лучше научиться готовить".

Гаррис прокручивает кулинарные сайты и отдыхает в конце дня, читая кулинарные книги. (Ее любимые произведения итальянского повара Марселлы Хазан и калифорнийского шеф-повара Элис Уотерс). Ее кулинарные возможности заметны в короткометражном сериале на YouTube "Готовим с Камалой", снятом во время кампании 2020 года. Она разбивает яйцо одной рукой и делает это настолько хорошо, что ее похвалил даже шеф-повар Том Коликио.

На домашней кухне женщины есть эмалированные сковороды, газовая плита и кастрюля у плиты, разнообразные лопатки и ложки – арсенал любого грамотного домашнего повара.

Кулинария и политические связи

Гаррис объединила кулинарию и политику ещ во время своей первой кандидатуры на пост президента. В одном видео на YouTube с шестью миллионами просмотров она посетила кухню актрисы Минди Калинг. Двое сравнили заметки о том, как выросли в южноиндийских семьях, приготовили масала-досу и удивлялись, что их родители хранили специи в пустых баночках.

Камала Гаррис покорила американцев кулинарными способностями: какими блюдами она хвалилась в сети

Также Гаррис испекла печенье-монстр вместе с подростком, который планировал провести для нее партийное собрание в Айове, и посетила кухню главы своей кампании в Айове, чтобы приготовить яблоки и бекон, убедившись, что и яблоки, и бекон были из Айовы.

Во время пандемии она посетила Instagram Live, где получила урок приготовления яиц от Хосе Андреса и показала господину Количкио, как готовить фрикадельки по-мароккански, одновременно обсуждая влияние закрытия ресторанов. Она высмеяла сенатора Марка Уорнера, демократа из Виргинии, за его вирусное видео с растопленным в микроволновке сэндвичем с тунцем, продемонстрировав свою лучшую версию.

"Конечно, если она попадет в Белый дом, времени на приготовление пищи, скорее всего, будет мало", — сказал Сэм Касс, который был шеф-поваром Белого дома во времена администрации Обамы. Но это не значит, что она не удосужится.

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