Канелони с фаршем для сытного обеда: вкуснее привычных макаронов по-флотски
Вместо обычных котлет или макарон с фаршем можно приготовить канелони. Несмотря на изысканное название – блюдо достаточно простое. Магазинные трубочки нужно просто наполнить фаршем и запечь.
Идея приготовления канелони с фаршем на обед опубликована на странице фудблогера Марии Шемет (mashashemet) в Instagram. Особую сочность придаст соус.
Ингредиенты:
- трубочки канелони – 250 г
- мясной фарш – 600 г
- помидор – 1 шт
- томат или соус – 3 ст.л.
- лук – 2 шт
- твердый сыр – 150 г
- сливочное масло – 50 г
- мука – 3 ст.л.
- молоко – 700 мл
- черный молотый перец, соль – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Для начинки лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
2. Добавить фарш, довести до готовности и добавить мелко нарезанный помидор и томат.
3. Перемешать, посолить и готовить.
4. Для соуса сливочное масло растопить в кастрюльке.
5. Добавить муку и, постоянно помешивая венчиком, обжарить до нежно-золотистого цвета.
6. Тонкой струйкой влить молоко, посолить, поперчить и варить до консистенции нежирной сметаны.
7. Канелони не плотно заполнить остывшим фаршем (удобно делать, поместив фарш в плотный пакет и обрезать край).
8. Сыр натереть на терке.
9. В форму для запекания (заранее нужно найти такую, в которую уместятся все канелоны в один слой) вылить половину соуса, на него выкладываем заполненные трубочки.
10. Сверху выложить оставшийся соус и поставить форму в духовку.
11. Запекать 30 минут, после этого посыпать творогом и поставить обратно запекаться еще на 10-15 минут.
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