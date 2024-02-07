Канелони с фаршем для сытного обеда: вкуснее привычных макаронов по-флотски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Канелони с фаршем для сытного обеда: вкуснее привычных макаронов по-флотски

Вместо обычных котлет или макарон с фаршем можно приготовить канелони. Несмотря на изысканное название – блюдо достаточно простое. Магазинные трубочки нужно просто наполнить фаршем и запечь.

Идея приготовления канелони с фаршем на обед опубликована на странице фудблогера Марии Шемет (mashashemet) в Instagram. Особую сочность придаст соус.

Канелони с фаршем для сытного обеда: вкуснее привычных макаронов по-флотски

Ингредиенты:

  • трубочки канелони – 250 г
  • мясной фарш – 600 г
  • помидор – 1 шт
  • томат или соус – 3 ст.л.
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  • лук – 2 шт
  • твердый сыр – 150 г
  • сливочное масло – 50 г
  • мука – 3 ст.л.
  • молоко – 700 мл
  • черный молотый перец, соль – по вкусу
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Канелони с фаршем для сытного обеда: вкуснее привычных макаронов по-флотски

1. Для начинки лук нарезать мелкими кубиками, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

2. Добавить фарш, довести до готовности и добавить мелко нарезанный помидор и томат.

Канелони с фаршем для сытного обеда: вкуснее привычных макаронов по-флотски

3. Перемешать, посолить и готовить.

4. Для соуса сливочное масло растопить в кастрюльке.

Канелони с фаршем для сытного обеда: вкуснее привычных макаронов по-флотски

5. Добавить муку и, постоянно помешивая венчиком, обжарить до нежно-золотистого цвета.

6. Тонкой струйкой влить молоко, посолить, поперчить и варить до консистенции нежирной сметаны.

Канелони с фаршем для сытного обеда: вкуснее привычных макаронов по-флотски

7. Канелони не плотно заполнить остывшим фаршем (удобно делать, поместив фарш в плотный пакет и обрезать край).

8. Сыр натереть на терке.

9. В форму для запекания (заранее нужно найти такую, в которую уместятся все канелоны в один слой) вылить половину соуса, на него выкладываем заполненные трубочки.

Канелони с фаршем для сытного обеда: вкуснее привычных макаронов по-флотски

10. Сверху выложить оставшийся соус и поставить форму в духовку.

11. Запекать 30 минут, после этого посыпать творогом и поставить обратно запекаться еще на 10-15 минут.

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