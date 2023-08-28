"Капрезе": как приготовить вкусный салат без майонеза за 5 минут
"Капрезе" – это популярный итальянский салат. В его основе традиционно – сыр моцарелла и помидоры, для подачи используют базилик, для соуса – оливковое масло. Блюдо готовится элементарно, к тому же идеально подойдет для ежедневного и праздничного стола.
Фудблогер Наталья Гоптаренко (goptarenkonatali) на своей странице в Instagram поделилась классическим рецептом салата "Капрезе".
Ингредиенты:
- сыр моцарелла
- помидоры
- базилик
- оливковое масло
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала нужно помыть помидоры и порезать не очень тонкими кольцами.
2. Так же порезать кольцами сыр моцареллу.
3. Выложить сыр и помидоры на тарелку поочередно, перекладывая между каждым куском листочком базилика.
4. Посыпать все солью и перцем, полить оливковым маслом. Приятного аппетита!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: