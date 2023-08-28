"Капрезе": как приготовить вкусный салат без майонеза за 5 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
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'Капрезе': как приготовить вкусный салат без майонеза за 5 минут

"Капрезе" – это популярный итальянский салат. В его основе традиционно – сыр моцарелла и помидоры, для подачи используют базилик, для соуса – оливковое масло. Блюдо готовится элементарно, к тому же идеально подойдет для ежедневного и праздничного стола.

Фудблогер Наталья Гоптаренко (goptarenkonatali) на своей странице в Instagram поделилась классическим рецептом салата "Капрезе".

Рецепт салата ''Капрезе''

Ингредиенты:

  • сыр моцарелла
  • помидоры
  • базилик
  • оливковое масло
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть помидоры и порезать не очень тонкими кольцами.

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Салат ''Капрезе'' с песто и оливковым маслом

2. Так же порезать кольцами сыр моцареллу.

3. Выложить сыр и помидоры на тарелку поочередно, перекладывая между каждым куском листочком базилика.

Салат ''Капрезе'' без песто

4. Посыпать все солью и перцем, полить оливковым маслом. Приятного аппетита!

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