Капустник считается аутентичным украинским блюдом. В его основе домашние овощи, такие как картофель и капуста. Обязательно добавляется крупа. Также очень важно добавить правильное мясо, получившийся наваристый бульон.

Идея приготовления вкусного наваристого капустника опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. Самое вкусное блюдо получается именно на свиных ребрышках.

Способ приготовления капустника

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1. Сварить бульон на свиных ребрышках, с добавлением перца горошком, соли и лавровых листьев. В процессе варки добавить пару очищенных целых картофелин.

2. Сделать зажарку: копченую грудку порезать достаточно большими кусочками, жарить, чтобы утонул жир.

3. Добавить лук, морковь, пассеровать.

4. Добавить квашеную капусту, тушить 10-15 минут.

5. Когда бульон сварился – достать картофель, разомнуть вилкой.

6. В бульон закинуть порезанный картофель, зажарку, промытое пшено (несколько горстей), и размятый картофель.

7. Варить до полной готовности картофеля.

8. В конце добавить овощную приправу и острую.

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