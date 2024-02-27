Капусняк получится сытным и наваристым: с каким мясом приготовить
Капустник считается аутентичным украинским блюдом. В его основе домашние овощи, такие как картофель и капуста. Обязательно добавляется крупа. Также очень важно добавить правильное мясо, получившийся наваристый бульон.
Идея приготовления вкусного наваристого капустника опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. Самое вкусное блюдо получается именно на свиных ребрышках.
Способ приготовления капустника
1. Сварить бульон на свиных ребрышках, с добавлением перца горошком, соли и лавровых листьев. В процессе варки добавить пару очищенных целых картофелин.
2. Сделать зажарку: копченую грудку порезать достаточно большими кусочками, жарить, чтобы утонул жир.
3. Добавить лук, морковь, пассеровать.
4. Добавить квашеную капусту, тушить 10-15 минут.
5. Когда бульон сварился – достать картофель, разомнуть вилкой.
6. В бульон закинуть порезанный картофель, зажарку, промытое пшено (несколько горстей), и размятый картофель.
7. Варить до полной готовности картофеля.
8. В конце добавить овощную приправу и острую.
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