Капуста не будет жесткой: рецепт вкусных голубцов от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
195
Капуста не будет жесткой: рецепт вкусных голубцов от Эктора Хименеса-Браво

Если вы хотите, чтобы домашние голубцы были сочными и вкусными, готовьте их из пекинской капусты, она более мягкая и сочная и блюдо из нее готовится быстрее. Для начинки можно использовать мясной и овощной фарш.

Голубцы из пекинской капусты

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень мягких, сочных и вкусных голубцов из пекинской капусты.

Рецепт голубцов
Видео дня

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 1 шт.
  • Фарш куриный – 400 г
  • Отварной рис – 200 г
  • Грибы – 200 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Томатная паста — 50 г
  • Вода – 100 мл
  • Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отрежьте от капусты нижнюю часть и проварите капусту 2 минуты.

2. Грибы порежьте и обжарьте. После смешайте фарш, рис, грибы, соль и перец.

Начинка для голубцов

3. Капусту разберите на листья, отбейте нижнюю часть. На каждый лист выложите фарш и сформируйте голубцы.

Приготовление голубцов

4. Лук порежьте, морковь натрите и обжарьте.

Зажарка для голубцов

5. Зажарку распределите по дну кастрюли, сверху выложите голубцы и залейте томатной пастой с водой, тушите 15 минут.

Готовые голубцы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты