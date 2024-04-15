Если вы хотите, чтобы домашние голубцы были сочными и вкусными, готовьте их из пекинской капусты, она более мягкая и сочная и блюдо из нее готовится быстрее. Для начинки можно использовать мясной и овощной фарш.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень мягких, сочных и вкусных голубцов из пекинской капусты.

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Ингредиенты:

Пекинская капуста – 1 шт.

Фарш куриный – 400 г

Отварной рис – 200 г

Грибы – 200 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Томатная паста — 50 г

Вода – 100 мл

Соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отрежьте от капусты нижнюю часть и проварите капусту 2 минуты.

2. Грибы порежьте и обжарьте. После смешайте фарш, рис, грибы, соль и перец.

3. Капусту разберите на листья, отбейте нижнюю часть. На каждый лист выложите фарш и сформируйте голубцы.

4. Лук порежьте, морковь натрите и обжарьте.

5. Зажарку распределите по дну кастрюли, сверху выложите голубцы и залейте томатной пастой с водой, тушите 15 минут.

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