Капуста не будет жесткой: рецепт вкусных голубцов от Эктора Хименеса-Браво
Если вы хотите, чтобы домашние голубцы были сочными и вкусными, готовьте их из пекинской капусты, она более мягкая и сочная и блюдо из нее готовится быстрее. Для начинки можно использовать мясной и овощной фарш.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень мягких, сочных и вкусных голубцов из пекинской капусты.
Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 1 шт.
- Фарш куриный – 400 г
- Отварной рис – 200 г
- Грибы – 200 г
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Томатная паста — 50 г
- Вода – 100 мл
- Соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отрежьте от капусты нижнюю часть и проварите капусту 2 минуты.
2. Грибы порежьте и обжарьте. После смешайте фарш, рис, грибы, соль и перец.
3. Капусту разберите на листья, отбейте нижнюю часть. На каждый лист выложите фарш и сформируйте голубцы.
4. Лук порежьте, морковь натрите и обжарьте.
5. Зажарку распределите по дну кастрюли, сверху выложите голубцы и залейте томатной пастой с водой, тушите 15 минут.
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