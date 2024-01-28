Капустняк, которым можно накормить всю семью: идеальный зимний суп

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Капустняк, которым можно накормить всю семью: идеальный зимний суп

Капустняк – первое блюдо, которое очень часто готовят именно зимой. Это очень питательный суп, наполненный витаминами и полезными веществами. А еще он невероятно вкусен и нравится практически всем.

Существует очень много рецептов капустняка, но всех их объединяет одно: наличие большого количества мяса и квашеной капусты. Также капустняк часто готовят на открытом огне. Именно так в последний раз его приготовил звездный шеф-повар Владимир Ярославский, о чем и рассказал в Instagram.

Капустняк, которым можно накормить всю семью: идеальный зимний суп
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Ингредиенты

  • Ребра свиные – 1 кг
  • Морковь – 250 гр
  • Лук – 200 гр
  • Корень сельдерея – 150 гр
  • Квашеная капуста – 500 гр
  • Томаты в собственном соку – гр
  • Чищенный картофель – 500 гр
  • Вода – 2,5-3 л
  • Пшено – 100 гр
  • Соль
  • Душистый перец
  • Черный перец
  • Тимьян, или орегано
  • Масло для жарки

Способ приготовления

1. Свиные ребра обжарить в масле в котле.

Капустняк, которым можно накормить всю семью: идеальный зимний суп

2. Добавить порезанные морковь, лук и корень сельдерея. Хорошо обжарить.

Капустняк, которым можно накормить всю семью: идеальный зимний суп

3. Добавить томаты и немного протушить. Добавить соль, перец и сухие травы. Варить при медленном кипении в течение 1-1,5 часа.

Капустняк, которым можно накормить всю семью: идеальный зимний суп

4. Добавить пшено и картофель. Варить еще 30 минут.

5. Добавить квашеную капусту и варить еще в течение 15 минут.

Капустняк, которым можно накормить всю семью: идеальный зимний суп

6. Подавать со сметаной.

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