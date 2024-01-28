Капустняк, которым можно накормить всю семью: идеальный зимний суп
Капустняк – первое блюдо, которое очень часто готовят именно зимой. Это очень питательный суп, наполненный витаминами и полезными веществами. А еще он невероятно вкусен и нравится практически всем.
Существует очень много рецептов капустняка, но всех их объединяет одно: наличие большого количества мяса и квашеной капусты. Также капустняк часто готовят на открытом огне. Именно так в последний раз его приготовил звездный шеф-повар Владимир Ярославский, о чем и рассказал в Instagram.
Ингредиенты
- Ребра свиные – 1 кг
- Морковь – 250 гр
- Лук – 200 гр
- Корень сельдерея – 150 гр
- Квашеная капуста – 500 гр
- Томаты в собственном соку – гр
- Чищенный картофель – 500 гр
- Вода – 2,5-3 л
- Пшено – 100 гр
- Соль
- Душистый перец
- Черный перец
- Тимьян, или орегано
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. Свиные ребра обжарить в масле в котле.
2. Добавить порезанные морковь, лук и корень сельдерея. Хорошо обжарить.
3. Добавить томаты и немного протушить. Добавить соль, перец и сухие травы. Варить при медленном кипении в течение 1-1,5 часа.
4. Добавить пшено и картофель. Варить еще 30 минут.
5. Добавить квашеную капусту и варить еще в течение 15 минут.
6. Подавать со сметаной.
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