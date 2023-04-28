Капустные оладьи с сыром: любители кабачковых оценят

Если вы любите кабачковые оладьи так, что готовы есть их круглый год, то этот рецепт – именно для вас. Спойлер: кабачков здесь не будет. Но мы сделаем нечто похожее и не менее вкусное.

Возьмем 300 г капусты (старую или молодую – одинаково вкусно), мелко ее нашаткуем, добавим 1 потертую морковь. Заправим их 1 ч.л хрена, добавим 3 яйца, 1 ст.л сметаны и 70 г муки. Натрем в эту смесь 1 пачку сыра. Ну потому что тягучесть сыра все сделает вкуснее (а еще, сыр придаст нам ту нежность, которой не хватает без кабачков. Идеально). Далее выкладываем тесто на разогретую сковороду с маслом и жарим оладьи до золотистой корочки с обеих сторон. Вот так просто, готово.

Видео дня

Подаем с холодной сметаной, млеем от количества сыра наслаждаемся. Этим.