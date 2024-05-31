Голубцы могут быть идеальным блюдом для обеда и ужина, к тому же капусту парить для них не обязательно. Стоит отметить, что капусту можно просто нарезать мелко и добавить в фарш с рисом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов с капустой, луком и томатной пастой.

Ингредиенты:

фарш – 600 г

капуста – 500 г

лук – 1 шт. (большая)

яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

рис круглый – 100 г

черный перец – 1/2 ч. л.

Для зажарки:

лук – 2 шт.

морковь – 1 шт. (большая)

Соус:

сметана 20% – 150 г

томатная паста – 2 ст.л.

горячая вода – 500 г

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Мелко нарежьте капусту, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду, капусту откиньте на ситечко и дайте воде полностью стечь, а капусту охладите.

2. Промойте рис, залейте кипятком и проварите 10 минут. К фаршу добавьте лук, рис, капусту. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте яйцо, перемешайте.

3. Сформируйте шарики из фарша, выложите в форму, запекайте 30 минут при температуре 200 С.

5. Нарежьте мелко лук, морковь натрите на терке. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь, обжарьте несколько минут. Выложите лук и морковь на ленивые голубцы.

6. Смешайте сметану с томатной пастой и солью, добавьте горячую воду.

7. Залейте ленивые голубцы соусом и запекайте еще 30-45 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: