Капусту парить не нужно: ленивые голубцы для ужина
Голубцы могут быть идеальным блюдом для обеда и ужина, к тому же капусту парить для них не обязательно. Стоит отметить, что капусту можно просто нарезать мелко и добавить в фарш с рисом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов с капустой, луком и томатной пастой.
Ингредиенты:
- фарш – 600 г
- капуста – 500 г
- лук – 1 шт. (большая)
- яйцо – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- рис круглый – 100 г
- черный перец – 1/2 ч. л.
Для зажарки:
- лук – 2 шт.
- морковь – 1 шт. (большая)
Соус:
- сметана 20% – 150 г
- томатная паста – 2 ст.л.
- горячая вода – 500 г
- соль – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте капусту, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду, капусту откиньте на ситечко и дайте воде полностью стечь, а капусту охладите.
2. Промойте рис, залейте кипятком и проварите 10 минут. К фаршу добавьте лук, рис, капусту. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте яйцо, перемешайте.
3. Сформируйте шарики из фарша, выложите в форму, запекайте 30 минут при температуре 200 С.
5. Нарежьте мелко лук, морковь натрите на терке. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь, обжарьте несколько минут. Выложите лук и морковь на ленивые голубцы.
6. Смешайте сметану с томатной пастой и солью, добавьте горячую воду.
7. Залейте ленивые голубцы соусом и запекайте еще 30-45 минут.
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