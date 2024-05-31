Капусту парить не нужно: ленивые голубцы для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Капусту парить не нужно: ленивые голубцы для ужина

Голубцы могут быть идеальным блюдом для обеда и ужина, к тому же капусту парить для них не обязательно. Стоит отметить, что капусту можно просто нарезать мелко и добавить в фарш с рисом. 

Ленивые голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивых голубцов с капустой, луком и томатной пастой. 

Рецепт голубцов

Ингредиенты:

  • фарш – 600 г
  • капуста – 500 г
  • лук – 1 шт. (большая)
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 1 ч.л.
  • рис круглый – 100 г
  • черный перец – 1/2 ч. л.

Для зажарки:

  • лук – 2 шт.
  • морковь – 1 шт. (большая)

Соус:

  • сметана 20% – 150 г
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • горячая вода – 500 г
  • соль – 1 ч.л.

Способ приготовления: 

1. Мелко нарежьте капусту, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду, капусту откиньте на ситечко и дайте воде полностью стечь, а капусту охладите. 

Капуста для блюда

2. Промойте рис, залейте кипятком и проварите 10 минут. К фаршу добавьте лук, рис, капусту. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте яйцо, перемешайте. 

Приготовление основы для начинки

3. Сформируйте шарики из фарша, выложите в форму, запекайте 30 минут при температуре 200 С.

Фарш для голубцов

5.  Нарежьте мелко лук, морковь натрите на терке. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь, обжарьте несколько минут. Выложите лук и морковь на ленивые голубцы.

Зажарка для блюда

6. Смешайте сметану с томатной пастой и солью, добавьте горячую воду.

Соус для блюда

7. Залейте ленивые голубцы соусом и запекайте еще 30-45 минут.

Готовые голубцы

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