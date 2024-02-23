Кармализованные баклажаны с угрем: как приготовить дома вкусное ресторанное блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Кармализованные баклажаны с угрем: как приготовить дома вкусное ресторанное блюдо

Можно ли приготовить и подать блюдо дома так, как это сделали бы в лучшем ресторане? Конечно! Для этого просто нужно иметь немного терпения и желание удивить своих близких.

Ну и конечно же, необходимо воспользоваться рецептом от фудблогера с ником thefoodhub.by_ilona. Ведь именно она в своем Instagram представила рецепт карамелизированных баклажанов с угрем.

Кармализованные баклажаны с угрем: как приготовить дома вкусное ресторанное блюдо

Ингредиенты

  • Угорь – 200 гр
  • Баклажаны – 2 маленьких, или 1 большой
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  • Фисташки – горсть
  • Соус унаги – 4 ст.л.
  • Кунжут – 1 ч.л.
  • Гранулы рыбного бульона Бонито хондаши (можно не добавлять) – 1 ч.л.
  • Зеленый лук – 1 стебель
  • Греческий йогурт – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Баклажаны разрезаем пополам и делаем на мякоти диагональные надрезы.

2. Добавляем соль, перец и оливковое масло. Отправляем запекаться в духовку при 200 градусах, пока мякоть не смягчится.

Кармализованные баклажаны с угрем: как приготовить дома вкусное ресторанное блюдо

3. Угорь и лук нарезаем на мелкие куски. Добавляем соус унаги, кунжут, гранулы бульона и измельченные фисташки.

Кармализованные баклажаны с угрем: как приготовить дома вкусное ресторанное блюдо

4. Вынимаем мякоть из баклажана, нарезаем и смешиваем с угрем.

Кармализованные баклажаны с угрем: как приготовить дома вкусное ресторанное блюдо

5. Начинку хорошо перемешиваем и начиняем баклажаны.

Кармализованные баклажаны с угрем: как приготовить дома вкусное ресторанное блюдо

6. Поливаем баклажаны соусом унаги так, чтобы он покрыл всю поверхность. Отправляем в духовку на 15 минут.

7. Подаем блюдо с греческим йогуртом. Его нужно перед употреблением смешать с начинкой баклажана.

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