Можно ли приготовить и подать блюдо дома так, как это сделали бы в лучшем ресторане? Конечно! Для этого просто нужно иметь немного терпения и желание удивить своих близких.

Ну и конечно же, необходимо воспользоваться рецептом от фудблогера с ником thefoodhub.by_ilona. Ведь именно она в своем Instagram представила рецепт карамелизированных баклажанов с угрем.

Ингредиенты

Угорь – 200 гр

Баклажаны – 2 маленьких, или 1 большой

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Фисташки – горсть

Соус унаги – 4 ст.л.

Кунжут – 1 ч.л.

Гранулы рыбного бульона Бонито хондаши (можно не добавлять) – 1 ч.л.

Зеленый лук – 1 стебель

Греческий йогурт – 2 ст.л.

Соль

Перец

Способ приготовления

1. Баклажаны разрезаем пополам и делаем на мякоти диагональные надрезы.

2. Добавляем соль, перец и оливковое масло. Отправляем запекаться в духовку при 200 градусах, пока мякоть не смягчится.

3. Угорь и лук нарезаем на мелкие куски. Добавляем соус унаги, кунжут, гранулы бульона и измельченные фисташки.

4. Вынимаем мякоть из баклажана, нарезаем и смешиваем с угрем.

5. Начинку хорошо перемешиваем и начиняем баклажаны.

6. Поливаем баклажаны соусом унаги так, чтобы он покрыл всю поверхность. Отправляем в духовку на 15 минут.

7. Подаем блюдо с греческим йогуртом. Его нужно перед употреблением смешать с начинкой баклажана.

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