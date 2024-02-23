Кармализованные баклажаны с угрем: как приготовить дома вкусное ресторанное блюдо
Можно ли приготовить и подать блюдо дома так, как это сделали бы в лучшем ресторане? Конечно! Для этого просто нужно иметь немного терпения и желание удивить своих близких.
Ну и конечно же, необходимо воспользоваться рецептом от фудблогера с ником thefoodhub.by_ilona. Ведь именно она в своем Instagram представила рецепт карамелизированных баклажанов с угрем.
Ингредиенты
- Угорь – 200 гр
- Баклажаны – 2 маленьких, или 1 большой
- Фисташки – горсть
- Соус унаги – 4 ст.л.
- Кунжут – 1 ч.л.
- Гранулы рыбного бульона Бонито хондаши (можно не добавлять) – 1 ч.л.
- Зеленый лук – 1 стебель
- Греческий йогурт – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Баклажаны разрезаем пополам и делаем на мякоти диагональные надрезы.
2. Добавляем соль, перец и оливковое масло. Отправляем запекаться в духовку при 200 градусах, пока мякоть не смягчится.
3. Угорь и лук нарезаем на мелкие куски. Добавляем соус унаги, кунжут, гранулы бульона и измельченные фисташки.
4. Вынимаем мякоть из баклажана, нарезаем и смешиваем с угрем.
5. Начинку хорошо перемешиваем и начиняем баклажаны.
6. Поливаем баклажаны соусом унаги так, чтобы он покрыл всю поверхность. Отправляем в духовку на 15 минут.
7. Подаем блюдо с греческим йогуртом. Его нужно перед употреблением смешать с начинкой баклажана.
Также на OBOZ.UA можно найти другие блюда из баклажанов: