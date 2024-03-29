Приготовление рыбы всегда сопровождается появлением неприятного запаха на кухне. Но благодаря этому рецепту можно избежать его появления.

Фудблогер Анна Филь в Instagram рассказала, как приготовить рыбу так, чтобы не пришлось потом проветривать квартиру.

Ингредиенты

Карп – 800 гр

Сметана – 4 ст.л.

Горчица – 2 ч.л.

Лимонный сок – 1-2 ч.л.

Чеснок – 2-3 зуб

Соль

Смесь перцев

Любимые специи

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Способ приготовления

1. Карп чистим, промываем и режем на порционные кусочки.

2. Сметану, горчицу, чеснок, лимонный сок, соль и специи перемешиваем вместе.

3. В форму выкладываем: сметанный соус и короб. Снова сметанный соус и выкладываем куски лимона.

4. Отправляем в духовку на 30-50 минут при 200°.

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