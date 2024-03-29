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Карп с лимоном в сметанном соусе: как приготовить рыбу без запаха
Приготовление рыбы всегда сопровождается появлением неприятного запаха на кухне. Но благодаря этому рецепту можно избежать его появления.
Фудблогер Анна Филь в Instagram рассказала, как приготовить рыбу так, чтобы не пришлось потом проветривать квартиру.
Ингредиенты
- Карп – 800 гр
- Сметана – 4 ст.л.
- Горчица – 2 ч.л.
- Лимонный сок – 1-2 ч.л.
- Чеснок – 2-3 зуб
- Соль
- Смесь перцев
- Любимые специи
Способ приготовления
1. Карп чистим, промываем и режем на порционные кусочки.
2. Сметану, горчицу, чеснок, лимонный сок, соль и специи перемешиваем вместе.
3. В форму выкладываем: сметанный соус и короб. Снова сметанный соус и выкладываем куски лимона.
4. Отправляем в духовку на 30-50 минут при 200°.
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