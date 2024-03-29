Карп с лимоном в сметанном соусе: как приготовить рыбу без запаха

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Карп с лимоном в сметанном соусе: как приготовить рыбу без запаха

Приготовление рыбы всегда сопровождается появлением неприятного запаха на кухне. Но благодаря этому рецепту можно избежать его появления.

Фудблогер Анна Филь в Instagram рассказала, как приготовить рыбу так, чтобы не пришлось потом проветривать квартиру.

Карп с лимоном в сметанном соусе: как приготовить рыбу без запаха

Ингредиенты

  • Карп – 800 гр
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Горчица – 2 ч.л.
  • Лимонный сок – 1-2 ч.л.
  • Чеснок – 2-3 зуб
  • Соль
  • Смесь перцев
  • Любимые специи
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Способ приготовления

1. Карп чистим, промываем и режем на порционные кусочки.

2. Сметану, горчицу, чеснок, лимонный сок, соль и специи перемешиваем вместе.

Карп с лимоном в сметанном соусе: как приготовить рыбу без запаха

3. В форму выкладываем: сметанный соус и короб. Снова сметанный соус и выкладываем куски лимона.

Карп с лимоном в сметанном соусе: как приготовить рыбу без запаха

4. Отправляем в духовку на 30-50 минут при 200°.

Карп с лимоном в сметанном соусе: как приготовить рыбу без запаха

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