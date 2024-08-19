Карпаччо из помидоров: рецепт вкусной итальянской закуски за 3 минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Карпаччо из помидоров: рецепт вкусной итальянской закуски за 3 минуты

Карпаччо из помидоров – одна из самых вкусных летних закусок, которую лучше готовить с сыром, зеленью, специями. Для пикантного и яркого вкуса добавьте соус из базилика, манго, каперсов. 

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Что приготовить из помидоров

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного карпаччо из помидоров, с базиликом, каперсами и сыром. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Томаты большие – 1 шт

Соус: 

  • Базилик 1 веточка
  • Анчоус в масле 3 шт
  • Каперсы 3-4 шт
  • Цедра лимона
  • Красный лук 1/2 шт
  • Сок лимона 1 ч.л
  • Тобаско пару капель
  • Оливковое масло 4 ст.л

Дополнительно: 

  • Рикотта (брынза) 50 г

Способ приготовления: 

1. Помидоры нарежьте тонкими слайсами, выложите на тарелку смазанную оливковым маслом.

Вкусные помидоры

2. Измельчите все ингредиенты для соуса.

Соус для блюда

3. Выложите на блюдо помидоры, полейте соусом и сверху посыпьте тертым сыром!

Готовая закуска

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