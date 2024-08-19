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Карпаччо из помидоров: рецепт вкусной итальянской закуски за 3 минуты
Карпаччо из помидоров – одна из самых вкусных летних закусок, которую лучше готовить с сыром, зеленью, специями. Для пикантного и яркого вкуса добавьте соус из базилика, манго, каперсов.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного карпаччо из помидоров, с базиликом, каперсами и сыром.
Ингредиенты:
- Томаты большие – 1 шт
Соус:
- Базилик 1 веточка
- Анчоус в масле 3 шт
- Каперсы 3-4 шт
- Цедра лимона
- Красный лук 1/2 шт
- Сок лимона 1 ч.л
- Тобаско пару капель
- Оливковое масло 4 ст.л
Дополнительно:
- Рикотта (брынза) 50 г
Способ приготовления:
1. Помидоры нарежьте тонкими слайсами, выложите на тарелку смазанную оливковым маслом.
2. Измельчите все ингредиенты для соуса.
3. Выложите на блюдо помидоры, полейте соусом и сверху посыпьте тертым сыром!
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