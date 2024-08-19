Карпаччо из помидоров – одна из самых вкусных летних закусок, которую лучше готовить с сыром, зеленью, специями. Для пикантного и яркого вкуса добавьте соус из базилика, манго, каперсов.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного карпаччо из помидоров, с базиликом, каперсами и сыром.

Ингредиенты:

Томаты большие – 1 шт

Соус:

Базилик 1 веточка

Анчоус в масле 3 шт

Каперсы 3-4 шт

Цедра лимона

Красный лук 1/2 шт

Сок лимона 1 ч.л

Тобаско пару капель

Оливковое масло 4 ст.л

Дополнительно:

Рикотта (брынза) 50 г

Способ приготовления:

1. Помидоры нарежьте тонкими слайсами, выложите на тарелку смазанную оливковым маслом.

2. Измельчите все ингредиенты для соуса.

3. Выложите на блюдо помидоры, полейте соусом и сверху посыпьте тертым сыром!

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