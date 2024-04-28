Иногда кажется, что блюдами из картофеля уже никого не удивить. Но если приготовить картофель по этому рецепту, то поражены будут даже самые придирчивые гурманы.

Таким интересным рецептом приготовления картофеля поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, как приготовить картофель так, чтобы он выглядел как ананас.

Ингредиенты

Картофель 4-5 шт

Масло растительное – 5 ст.л.

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Соль – 1 ч.л.

Перец – 1/3 ч.л.

Кориандр – 1 ч.л.

Копченая паприка – 2 ч.л.

Итальянские или прованские травы – 1 ч.л.

Ингредиенты для соуса

Сметана – 3 ст.л.

Майонез – 3 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Чеснок – 2-3 зуб

Укроп – пучок

Перец – 1/3 ч.л.

Способ приготовления

1. Чистим картофель и нарезаем его на кружочки толщиной 8-10 мм.

2. Делаем надрезы на картофеле, как узор на ананасе, но не дорезаем до конца.

3. В отдельной емкости смешиваем масло, соль, перец, кориандр, прованские или итальянские травы и копченую паприку.

4. Картофель выкладываем на пергамент и смазываем маслом со специями, или просто поливаем картофель заправкой.

5. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 30-35 минут.

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