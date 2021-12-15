Картофель 'Буланжер': блюдо, которое покорило своим вкусом весь мир

"Буланжер" – одно из традиционных блюд французской кухни. Его главным ингредиентом является обычный картофель, но по вкусу он может превзойти много сложных и изысканных кулинарных шедевров. Все дело в особой технологии приготовления. Овощ складывают слоями вместе с луком, а затем заливают молоком. Для запеченной корочки верх смазывают сливочным маслом. Выходит по-настоящему взрывное сочетание вкусов.

Идея приготовления такого блюда опубликована на странице plushki_i в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

лук – 2 шт

сливочное масло – 60 г

молоко – 400 мл

соль

молотый перец

Способ приготовления:

Видео дня

1. Картофель почистить нарезать тонкими ломтиками толщиной 2 мм.

2. Лук – кольцами.

3. Картофель посолить и поперчить. ⠀

4. Смазать форму для запекания сливочным маслом. Выложить слой картофельных ломтиков, затем – лука. Так несколько раз по очереди.

5. Последний слой выложить так, чтобы он красиво запекся.

6. Залить все слои, кроме верхнего, горячим молоком. Сверху перед запеканием полить растопленным сливочным маслом.

7. Накрыть форму фольгой и запекать 40 минут при температуре 200 градусов.

8. Фольгу снять, убавить температуру до 180 градусов и запекать еще 40 минут. ⠀

9. Блюдо подавать горячим с небольшим количеством растопленного масла как соус. Более насыщенный и интересный вкус придаст мелко натертый чеснок.

10. Очень вкусно со свежей зеленью и тертым сыром.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: