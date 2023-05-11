Все привыкли есть хрустящий, ароматный и золотистый картофель в фаст-фудах. Или его готовят дома с использованием специальной фритюрницы. Но если соблюдать правильную технологию – такой картофель можно приготовить даже в обычной сковородке.

Идея приготовления хрустящего и золотистого картофеля фри без фритурницы опубликована на странице фудблогера Дианы Дроняк (di_droniak) в Instgram. Очень важно хорошо разогреть растительное масло.

Способ приготовления картофеля:

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1. Картошку почистить.

2. Хорошо промыть.

3. Нарезать кусочками среднего размера вдоль.

4. Добавить любимые специи: приправа к картофелю, копченая паприка и сухой чеснок.

5. Всё хорошо перемешать.

6. В сковороду налить много растительного масла и хорошо разогреть.

7. Опустить картофель в кипящее масло.

8. Жарить 15-20 минут.

9. Выложить на салфетку, чтобы впитался лишний жир.

10. Подавать с любимыми соусами.

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