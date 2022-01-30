Картофель фри с секретным ингредиентом: не разваливается и не горит

Хрустящий, ароматный и целостный картофель фри мы традиционно привыкли есть в фастфудах. Все это из-за того, что дома приготовить именно такой не выходит – продукт разваливается, горит и теряет золотистую корочку. Но если готовить овощ не на сковороде, а в духовке по особой технологии – блюдо получится идеальным.

Идея опубликована на странице cristik_crazy_food в Instagram. По этому рецепту картофель нужно вымочить, а также в процессе засыпать муку, которая сохранит структуру овоща и добавит ему золотистой корочки.

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт

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сухой чеснок

паприка красная

укроп сухой или итальянские травы

оливковое масло

соль, перец

кетчуп

майонез

мука – 2 ст.л

Способ приготовления:

1. Картофель почистить.

2. Нарезать на брусочки.

3. Можно воспользоваться фигурным ножом, если он есть, или обычным.

4. Добавить все специи, полить оливковым маслом. И именно на этом этапе засыпать муку. Все тщательно перемешать.

5. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов 25 – 30 минут.

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