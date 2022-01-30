Картофель фри с секретным ингредиентом: не разваливается и не горит
Хрустящий, ароматный и целостный картофель фри мы традиционно привыкли есть в фастфудах. Все это из-за того, что дома приготовить именно такой не выходит – продукт разваливается, горит и теряет золотистую корочку. Но если готовить овощ не на сковороде, а в духовке по особой технологии – блюдо получится идеальным.
Идея опубликована на странице cristik_crazy_food в Instagram. По этому рецепту картофель нужно вымочить, а также в процессе засыпать муку, которая сохранит структуру овоща и добавит ему золотистой корочки.
Ингредиенты:
картофель – 5-6 шт
сухой чеснок
паприка красная
укроп сухой или итальянские травы
оливковое масло
соль, перец
кетчуп
майонез
мука – 2 ст.л
Способ приготовления:
1. Картофель почистить.
2. Нарезать на брусочки.
3. Можно воспользоваться фигурным ножом, если он есть, или обычным.
4. Добавить все специи, полить оливковым маслом. И именно на этом этапе засыпать муку. Все тщательно перемешать.
5. Выпекать в разогретой духовке до 200 градусов 25 – 30 минут.
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