Картофель, который никогда не прилипает к сковороде: поможет один нехитрый лайфхак

Во время жарки картофель часто прилипает к сковородке и просто разваливается. Поэтому блюдо теряет свои вкусовые качества и становится не очень привлекательным. Но существует один простой лайфхак, с помощью которого продукт можно спасти, сделать его аппетитным и вкусным.

Простой способ, который поможет пожарить идеальный картофель, опубликован на странице kuznecova_pp в Instagram.

Перед тем, как налить растительное масло на сковороду, поверхность нужно присыпать солью и промешать несколько секунд. Специя впитает лишнюю влагу и блюдо получится цельным, хрустящим и золотистым. И, что самое главное, – не будет разбрызгиваться масло.

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С таким хрустящим картофелем можно приготовить вкусный теплый салат. Идея опубликована на странице tastyworld_by_t в Instagram.

Ингредиенты:

микс салата/шпинат

филе свежего лосося – 150-200 г

картофель – 2 средние или 1 большой

помидоры черри

корнишоны – 50 г

масло – 4 ст.л

французская горчица – 1 ч.л

лимонный сок – 1 ч.л

чеснок – 1 зубчик

соль и перец – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель поджарить, охладить.

2. Рыбу нарезать кубиками, посолить и поперчить, поджарить.

3. Корнишоны измельчить в произвольной форме, черри разрезать пополам.

4. Микс салата промыть, просушить, выложить на тарелку. Сверху положить картошку, рыбку, помидоры и огурцы.

5. Приготовить заправку: масло смешать с горчицей, лимонным соком, выдавленным зубчиком чеснока. Вылить смесь на салат и легонько перемешать.

6. Сверху присыпать зеленью.

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