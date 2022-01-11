Картофель, который никогда не прилипает к сковороде: поможет один нехитрый лайфхак
Во время жарки картофель часто прилипает к сковородке и просто разваливается. Поэтому блюдо теряет свои вкусовые качества и становится не очень привлекательным. Но существует один простой лайфхак, с помощью которого продукт можно спасти, сделать его аппетитным и вкусным.
Простой способ, который поможет пожарить идеальный картофель, опубликован на странице kuznecova_pp в Instagram.
Перед тем, как налить растительное масло на сковороду, поверхность нужно присыпать солью и промешать несколько секунд. Специя впитает лишнюю влагу и блюдо получится цельным, хрустящим и золотистым. И, что самое главное, – не будет разбрызгиваться масло.
С таким хрустящим картофелем можно приготовить вкусный теплый салат. Идея опубликована на странице tastyworld_by_t в Instagram.
Ингредиенты:
микс салата/шпинат
филе свежего лосося – 150-200 г
картофель – 2 средние или 1 большой
помидоры черри
корнишоны – 50 г
масло – 4 ст.л
французская горчица – 1 ч.л
лимонный сок – 1 ч.л
чеснок – 1 зубчик
соль и перец – по вкусу
зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель поджарить, охладить.
2. Рыбу нарезать кубиками, посолить и поперчить, поджарить.
3. Корнишоны измельчить в произвольной форме, черри разрезать пополам.
4. Микс салата промыть, просушить, выложить на тарелку. Сверху положить картошку, рыбку, помидоры и огурцы.
5. Приготовить заправку: масло смешать с горчицей, лимонным соком, выдавленным зубчиком чеснока. Вылить смесь на салат и легонько перемешать.
6. Сверху присыпать зеленью.
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