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Картофель на салаты больше не разварится: добавьте всего один ингредиент
Картофель очень часто при варке трескается и сильно разваривается, и после он имеет не такой эффектный вид и кашеобразную структуру.
Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, что нужно добавить при варке картофеля, чтобы он был целым.
Кулинары советуют добавить в воду, в которой варится картофель, лимонную кислоту.
Нужно всего одна чайная ложка средства в два литра воды, и картофель не будет развариваться и трескаться.
Стоит отметить, что лимонную кислоту можно заменить уксусом. Добавьте 1-2 столовых ложки 9% уксуса, а после этого положите в кастрюлю картофель и отварите до готовности!
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