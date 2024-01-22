Картофель на салаты больше не разварится: добавьте всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Как правильно варить картофель

Картофель очень часто при варке трескается и сильно разваривается, и после он имеет не такой эффектный вид и кашеобразную структуру.

Что добавить в воду при варке картофеля

Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, что нужно добавить при варке картофеля, чтобы он был целым.  

Как вкусно приготовить картофель
Видео дня

Кулинары советуют добавить в воду, в которой варится картофель, лимонную кислоту.

Как правильно варить картофель

Нужно всего одна чайная ложка средства в два литра воды, и картофель не будет развариваться и трескаться.

Лимонная кислота

Стоит отметить, что лимонную кислоту можно заменить уксусом. Добавьте 1-2 столовых ложки 9% уксуса, а после этого положите в кастрюлю картофель и отварите до готовности!

Как варить картофель, чтобы он не распадался

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты