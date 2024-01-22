Картофель очень часто при варке трескается и сильно разваривается, и после он имеет не такой эффектный вид и кашеобразную структуру.

Редакция FoodOboz делится советами от кулинаров, что нужно добавить при варке картофеля, чтобы он был целым.

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Кулинары советуют добавить в воду, в которой варится картофель, лимонную кислоту.

Нужно всего одна чайная ложка средства в два литра воды, и картофель не будет развариваться и трескаться.

Стоит отметить, что лимонную кислоту можно заменить уксусом. Добавьте 1-2 столовых ложки 9% уксуса, а после этого положите в кастрюлю картофель и отварите до готовности!

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