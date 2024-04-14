Картофель по-американски: как из обыкновенного овоща создать оригинальное блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Картофель по-американски: как из обыкновенного овоща создать оригинальное блюдо

На рецепт этого блюда следует обратить особое внимание. Она готовится из доступных продуктов, имеет необычный вкус и оригинальную подачу.

Рецептом картофеля по-американски поделился фудблогер Дмитрий Бахтемьев. В Instagram он рассказал, как из обычного картофеля и нескольких вспомогательных ингредиентов создать очень интересное блюдо.

Картофель по-американски: как из обыкновенного овоща создать оригинальное блюдо

Ингредиенты

  • Вареный картофель – 400 гр
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  • Сметана 20% – 200 гр
  • Сыр плавленый – 150 гр
  • Моцарелла – 120 гр
  • Масло сливочное – 40 гр
  • Чипсы кукурузные – 100 гр
  • Чеснок – 2 зуб
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1. Моцареллу натираем на терке и отправляем в глубокую емкость.

2. Чеснок измельчаем и добавляем в сыр вместе с солью и перцем.

Картофель по-американски: как из обыкновенного овоща создать оригинальное блюдо

3. Добавляем сметану и плавленый сливочный сыр. Тщательно перемешиваем.

4. Добавляем отварной и нарезанный на небольшие кубики картофель. Снова перемешиваем и выкладываем в форму для запекания.

Картофель по-американски: как из обыкновенного овоща создать оригинальное блюдо

5. Кукурузные чипсы измельчаем и смешиваем с растопленным сливочным маслом.

Картофель по-американски: как из обыкновенного овоща создать оригинальное блюдо

6. Полученной смесью покрываем картофель и отправляем запекаться в течение 20 минут при 180 градусах.

Картофель по-американски: как из обыкновенного овоща создать оригинальное блюдо

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