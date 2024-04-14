Картофель по-американски: как из обыкновенного овоща создать оригинальное блюдо
На рецепт этого блюда следует обратить особое внимание. Она готовится из доступных продуктов, имеет необычный вкус и оригинальную подачу.
Рецептом картофеля по-американски поделился фудблогер Дмитрий Бахтемьев. В Instagram он рассказал, как из обычного картофеля и нескольких вспомогательных ингредиентов создать очень интересное блюдо.
Ингредиенты
- Вареный картофель – 400 гр
- Сметана 20% – 200 гр
- Сыр плавленый – 150 гр
- Моцарелла – 120 гр
- Масло сливочное – 40 гр
- Чипсы кукурузные – 100 гр
- Чеснок – 2 зуб
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1. Моцареллу натираем на терке и отправляем в глубокую емкость.
2. Чеснок измельчаем и добавляем в сыр вместе с солью и перцем.
3. Добавляем сметану и плавленый сливочный сыр. Тщательно перемешиваем.
4. Добавляем отварной и нарезанный на небольшие кубики картофель. Снова перемешиваем и выкладываем в форму для запекания.
5. Кукурузные чипсы измельчаем и смешиваем с растопленным сливочным маслом.
6. Полученной смесью покрываем картофель и отправляем запекаться в течение 20 минут при 180 градусах.
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