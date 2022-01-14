Картофель по-деревенски с секретом: простой прием, который поможет достичь хрустящей корочки
Картофель всегда найдется в каждом доме, поэтому блюда на основе этого овоща так востребованы, популярны и очень просты в своем приготовлении. Одним из таких блюд является картофель по-деревенски– идеально на каждый день и беспроигрышный вариант на праздничный стол.
При приготовлении такого блюда часто бывает так, что картофель становится мягким. О хрустящей корочке и говорить нечего. Избежать такого результата поможет один простой секрет. Картофель перед запеканием следует отварить, но не до готовности.
Рецептом идеального картофеля по-деревенскиподелилась фудблогер Эгина Агаджанян. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
картофель
панировочные сухари
чеснок – 1 зубчик
сметана
пармезан
укроп
Способ приготовления:
1. Помыть и порезать картофель на дольки.
2. Отварить в кипящей воде 3-4 минуты. После этого отбросить на дуршлаг и дать остыть.
3. Смешать картофель с любимыми приправами, заправить растительным маслом и перемешать.
4. Посыпать сухарями.
5. Выложить на противень. Запекать при температуре 22-20 градусов 25-30 минут.
6. Тем временем приготовить соус. Смешать сметану, натертый пармезан, измельченный укроп. Выжать чеснок.
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