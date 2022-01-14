Картофель по-деревенски с секретом: простой прием, который поможет достичь хрустящей корочки

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
4,5 т.
Картофель по-деревенски с секретом: простой прием, который поможет достичь хрустящей корочки

Картофель всегда найдется в каждом доме, поэтому блюда на основе этого овоща так востребованы, популярны и очень просты в своем приготовлении. Одним из таких блюд является картофель по-деревенски– идеально на каждый день и беспроигрышный вариант на праздничный стол.

При приготовлении такого блюда часто бывает так, что картофель становится мягким. О хрустящей корочке и говорить нечего. Избежать такого результата поможет один простой секрет. Картофель перед запеканием следует отварить, но не до готовности.

Рецептом идеального картофеля по-деревенскиподелилась фудблогер Эгина Агаджанян. Опубликовано в Instagram.

Картофель по-деревенски
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Ингредиенты:

  • картофель

  • панировочные сухари

  • чеснок – 1 зубчик

  • сметана

  • пармезан

  • укроп

Способ приготовления:

1. Помыть и порезать картофель на дольки.

Картофель для блюда

2. Отварить в кипящей воде 3-4 минуты. После этого отбросить на дуршлаг и дать остыть.

3. Смешать картофель с любимыми приправами, заправить растительным маслом и перемешать.

Подготовка картофеля к варке

4. Посыпать сухарями.

5. Выложить на противень. Запекать при температуре 22-20 градусов 25-30 минут.

Подготовка картофеля к запеканию

6. Тем временем приготовить соус. Смешать сметану, натертый пармезан, измельченный укроп. Выжать чеснок.

Соусы для картофеля

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить картофель фри без жарки, чтобы он был низкокалорийным.

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