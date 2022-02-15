Картофель по-селянски без жарки в масле: необычный лайфхак

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
7,3 т.
Картофель по-селянски без жарки в масле: необычный лайфхак

Традиционный картофель по-селянски режется на большие кусочки и жарится в масле. Из-за этого получается довольно жирным. Поэтому лучше готовить блюдо другим интересным способом.

Идея приготовления картофеля по-селянски в панировке опубликована на странице veganstvo_syroedenie в Instagram. Получается очень хрустящая корочка и золотистый цвет.

Ингредиенты:

  • картофель – 7-8шт

  • соевый соус – 50 мл

  • кетчуп – 1 ч.л

  • панировочные сухари – 100 г

  • сушеный чеснок – 1 ч.л

  • паприка – 1 ч.л

  • сушеный укроп – 1 ч.л

Ингредиенты для соуса:

  • оливковое масло – 2 ст.л

  • петрушка – 3 веточки

  • чеснок – С зубчики

  • перец чили – 1 шт

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  • соль – 1 ч.л

  • кетчуп – 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и варить до полуготовности.

2. Отдельно перемешать соевый соус и кетчуп.

3. Еще в одной миске соединить панировочные сухари, сушеный укроп, паприку и чеснок.

4. Картофель нарезать частями.

5. Полить смесью соевого соуса и кетчупа.

6. Запанировать в сухарях.

7. Выложить на противень застеленный пергаментом и немного смазанным маслом.

8. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов.

9. Смешать все ингредиенты для соуса.

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