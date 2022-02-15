Картофель по-селянски без жарки в масле: необычный лайфхак

Традиционный картофель по-селянски режется на большие кусочки и жарится в масле. Из-за этого получается довольно жирным. Поэтому лучше готовить блюдо другим интересным способом.

Идея приготовления картофеля по-селянски в панировке опубликована на странице veganstvo_syroedenie в Instagram. Получается очень хрустящая корочка и золотистый цвет.

Ингредиенты:

картофель – 7-8шт

соевый соус – 50 мл

кетчуп – 1 ч.л

панировочные сухари – 100 г

сушеный чеснок – 1 ч.л

паприка – 1 ч.л

сушеный укроп – 1 ч.л

Ингредиенты для соуса:

оливковое масло – 2 ст.л

петрушка – 3 веточки

чеснок – С зубчики

перец чили – 1 шт

Видео дня

соль – 1 ч.л

кетчуп – 3 ст.л

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и варить до полуготовности.

2. Отдельно перемешать соевый соус и кетчуп.

3. Еще в одной миске соединить панировочные сухари, сушеный укроп, паприку и чеснок.

4. Картофель нарезать частями.

5. Полить смесью соевого соуса и кетчупа.

6. Запанировать в сухарях.

7. Выложить на противень застеленный пергаментом и немного смазанным маслом.

8. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов.

9. Смешать все ингредиенты для соуса.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :