Картофель по-селянски без жарки в масле: необычный лайфхак
Традиционный картофель по-селянски режется на большие кусочки и жарится в масле. Из-за этого получается довольно жирным. Поэтому лучше готовить блюдо другим интересным способом.
Идея приготовления картофеля по-селянски в панировке опубликована на странице veganstvo_syroedenie в Instagram. Получается очень хрустящая корочка и золотистый цвет.
Ингредиенты:
картофель – 7-8шт
соевый соус – 50 мл
кетчуп – 1 ч.л
панировочные сухари – 100 г
сушеный чеснок – 1 ч.л
паприка – 1 ч.л
сушеный укроп – 1 ч.л
Ингредиенты для соуса:
оливковое масло – 2 ст.л
петрушка – 3 веточки
чеснок – С зубчики
перец чили – 1 шт
соль – 1 ч.л
кетчуп – 3 ст.л
Способ приготовления:
1. Картофель почистить и варить до полуготовности.
2. Отдельно перемешать соевый соус и кетчуп.
3. Еще в одной миске соединить панировочные сухари, сушеный укроп, паприку и чеснок.
4. Картофель нарезать частями.
5. Полить смесью соевого соуса и кетчупа.
6. Запанировать в сухарях.
7. Выложить на противень застеленный пергаментом и немного смазанным маслом.
8. Выпекать 30 минут при температуре 200 градусов.
9. Смешать все ингредиенты для соуса.
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